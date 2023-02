Rocket Beans: Beliebter Gaming-Kanal geht vorerst in Kurzarbeit

Der beliebte Gaming-Kanal Rocket Beans geht vorerst in Kurzarbeit. Dies kündigte Geschäftsführer Arno Heinisch am 2. Februar 2023 in einem Blogpost an. Grund dafür sei die Energiekrise, sowie die daraus resultierende angespannte Wirtschaftslage. Dies bedeutet verkleinerte Werbebudgets und weniger Aufträge. Heinisch erklärte im Post:

Wie viele von euch wissen, finanzieren sich unsere RBTV-Inhalte nicht durch einzelne Einnahmequellen. Sowohl RBSC-Beiträge [anm. d. Redaktion: Damit ist der Rocket Beans Supporters Club gemeint. Hier können Fans den Kanal mit einer kleinen Spende monatlich unterstützen und erhalten Benefits in Form von Forenabzeichen oder Rabatte auf den Merch-Shop], YouTube-Einnahmen und Merch-Verkäufe als auch Sponsorings tragen dazu bei, dass ein Format gegenfinanziert wird. Zusätzlich investieren wir auch den Gewinn aus Auftragsproduktionen, um RBTV-Inhalte quer zu finanzieren. In Zeiten wie den aktuellen wird dieser Weg der Finanzierung nicht leichter. Arno Heinisch

Bereit im November 2022 mussten Rocket Beans und die Influencer-Argentur Freaks 4U das Gamevasion-Event auf der Dreamhack in Hannover aufgrund der wirtschaftlichen Lage absagen.

Was heißt das für die Inhalte des Kanals?

Durch die verringerte Arbeitszeit können erstmal nicht alle Inhalte im gewohnten Rhythmus weitergeführt werden. Das heißt, dass es im Februar keine Samstagsevents geben wird. Außerdem wird das Format BEEF Jr., bei dem 4 Spielerinnen und Spieler gegeneinander im Gaming-Duell gegeneinander antreten, vorerst nur im zweiwöchigen Abstand veröffentlicht statt bislang wöchentlich. Die nächste Folge des Formats erscheint am 12.02.2023.

Kurzarbeit erstmal für drei Monate geplant

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rocket Beans sind seit dem 01.02.2023 in Kurzarbeit. Konkret reduzieren sie ihre Arbeitszeit auf 70 Prozent für aktuell drei Monate. Ausgenommen von dieser Regelung sind einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Auftragsproduktionen wie Game Two beteiligt sind.

Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere wirtschaftliche Situation im Laufe des Frühjahrs entspannt und wir wieder gemeinsam mit und unterstützt von Kooperationspartnern aufwendige Shows und größere Events umsetzen können. Arno Heinisch

Um in Zukunft in wirtschaftlich schwierigen Zeiten besser aufgestellt zu sein, will Rocket Beans auf ihr RBSC-Modell setzen und dieses weiter vorantreiben:

An dieser Stelle gilt es, erneut ein riesiges Dankeschön an alle Mitglieder im RBSC auszusprechen, die mit ihrer monatlichen Unterstützung dazu beitragen, dass wir Content produzieren können.

Da wir mit dem RBSC verhältnismäßig verlässliche Einnahmen generieren, möchten wir versuchen, die Mitgliedschaft auch auf langfristige Sicht noch attraktiver zu gestalten und werden deshalb in den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren RBSC-Features experimentieren. Auch hierzu geben wir euch Bescheid, sobald die Pläne spruchreif sind. Arno Heinisch

RBSC steht für Rocket Beans Supporters Club – ein Abo-Modell vergleichbar mit GameStar Plus, mit dem ihr über einen monatlichen Geldbeitrag dem Team von Rocketbeans ermöglicht, unabhängiger von Werbeeinnahmen zu werden.

Allgemein ist Kurzarbeit ein von der Bundesagentur für Arbeit geschaffenes Instrument, um bei vorübergehenden Arbeitsausfällen Kündigungen zu vermeiden. Ein »klassisches« Einsatzgebiet ist etwa die Automobilbranche, in der es bei Problemen mit den Lieferketten schnell zu Produktionsausfällen kommen kann. Es muss also noch lange nicht heißen, dass ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht.

Wir wünschen den Kollegen von Rocket Beans alles Gute für die Zukunft und freuen uns, schon bald wieder im freundschaftlichen Wettkampf wie zuletzt bei Haus an Haus gegeneinander anzutreten.