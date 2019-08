Psyonix kündigte den Start-Termin für die neue Season von Rocket League an: Am 27. August geht es los. Nur einen Tag später erscheint auch der Rocket Pass 4.

Im Rocket Pass Premium ist diesmal das freischaltbare Battle-Car Mudcat enthalten. Durch das Aufsteigen in den Tiers kann man außerdem auf den Mudcat G1 (Tier 25) und Mudcat GXT (Tier 70) hinarbeiten.

Insgesamt 70 Tiers wird es im Rocket Pass 4 geben. Nachdem man alle erspielt hat, können Besitzer des Premium Pass mit den Pro-Tiers weitermachen. Dadurch erhalten sie Painted-Versionen oder Special Editions ausgewählter Items.

Wöchentliche Herausforderungen

Wie bereits im Rocket Pass 3 gibt es jede Woche drei Herausforderungen, die jeweils drei, fünf oder acht Tier-Punkte einbringen. Damit können Spieler schneller im Fortschrittsystem aufsteigen.

Der vierte Rocket Pass bringt zwar keine großen Veränderungen, Psyonix hört aber auf das Feedback aus der Community und nimmt kleinere Anpassungen vor: So sollen wöchentliche Herausforderungen jetzt nicht mehr auslaufen, nachdem ihre Woche vorbei ist. Man wird sie also in Zukunft während der ganzen Zeit des Rocket Pass 4 angehen können.

Der Rocket Pass 4 beginnt am 28. August um 18 Uhr und endet am 4. Dezember. Die Premium-Version kann für 10 Schlüssel erworben werden. Für 20 Keys erhält man noch einen Bonus von 12 Tiers.