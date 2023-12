500.000 Spieler gleichzeitig: Kostenloses Rennspiel zu Rocket League geht sofort durch die Decke

Das wegen seiner bunten Optik oft als Kinderspiel verschriene Fortnite ist gerade drauf und dran, sein eigenes Metaverse zu erschaffen. Mit dem neuesten Update, das im Rahmen des Big-Bang-Live-Events vorgestellt wurde, können Entwickler jetzt nämlich eigene Spiele im Spiel entwickeln – ganz so wie bei Roblox oder dem ambitionierten Projekt Everywhere.

Epic selbst hat zum Launch zwei Spiele im Gepäck gehabt: Lego Fortnite, ein Survival- und Bau-Spiel im Stil von Minecraft, sowie Rocket Racing, ein Rennspiel der Entwickler von Rocket League.

Rocket Racing hängt alle anderen Rennspiele ab

Mit über 500.000 gleichzeitig aktiven Spielern am ersten Tag hat sich Rocket Racing als echter Publikumsmagnet erwiesen und lässt damit in puncto Beliebtheit viele etablierte Rennspiele im Staub zurück.

Doch der große Zuspruch kommt nicht nur daher, dass der Titel komplett kostenlos innerhalb von Fortnite spielbar ist. Rocket Racing steckt zum Release bereits randvoll mit Inhalten, es gibt 26 Strecken und zahlreiche Modi – darunter auch eine gewertete Rangliste.

Das Gameplay ist sehr arcadig und erinnert an Mario Kart: Durch Drifts bekommt ihr kurze Temposchübe und ladet zudem euren aktiven Boost auf, den ihr jederzeit einsetzen könnt. Je höher ihr im Rang aufsteigt, desto schwierigere Strecken schaltet ihr frei.

Auf den späteren Tracks müsst ihr dann nicht nur das Driften meistern, sondern auch an Wänden fahren, Hindernissen ausweichen, Abkürzungen finden und teilweise sogar hunderte Meter ohne Bodenkontakt über die Karte fliegen. Die Rennen sind mit rund zwei bis drei Minuten pro Partie recht kurz und ideal für ein paar Ründchen zwischen.

Einen guten Eindruck bekommt ihr in folgendem Video:

Rocket Racing ist zwar komplett kostenlos spielbar, es gibt allerdings einen Skin Shop, in dem ihr neue Autos, Lackierungen, Reifen und mehr kaufen könnt. Einen Einfluss auf das Gameplay hat das nicht, alle Fahrzeuge spielen sich identisch. Einige eurer in Rocket League freigeschalteten Skins könnt ihr übrigens auch im Rennmodus nutzen.

Was denkt ihr über die neuen Möglichkeiten in Fortnite und das neue Rennspiel der Rocket-League-Entwickler? Würden euch solch hochwertige Spiele davon überzeugen können, Fortnite zu installieren - auch wenn ihr mit dem bunten Shooter eigentlich nichts zu tun haben wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!