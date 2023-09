Im Dezember könnte noch ein Rollenspiel-Hit einschlagen: Release von Warhammer 40K Rogue Trader steht

Am 7. Dezember dürft ihr loslegen und als Freihändler die Galaxie von Warhammer 40K durchqueren.

Als Rollenspiel-Fan wird man dieses Jahr wahrlich verwöhnt. Für jeden ist etwas dabei! Entweder ihr erfreut euch an Baldur's Gate 3, oder reist in Starfield durch die Galaxie. Vielleicht seid ihr aber auch mit Diablo 4 zufrieden. Womöglich trifft sogar alles auf euch zu.

Doch es kommt dieses Jahr noch ein weiteres Rollenspiel, das ihr im Auge behalten solltet! Am 7. Dezember 2023 erscheint mit Rogue Trader das nächste Rollenspiel des Teams hinter genialen Titeln wie Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Ein Trailer hat den Release gerade eben erst enthüllt:

1:56 Warhammer 40,000: Rogue Trader - Trailer enthüllt den Release des umfangreichen Sci-Fi-Rollenspiels

Darum solltet ihr Rogue Trader auf dem Zettel haben

Gerade wenn ihr eben erst mit Baldur's Gate 3 auf den Geschmack klassischer Oldschool-Rollenspiele gekommen seid, solltet ihr im Dezember ein wenig Zeit für Rogue Trader freiräumen. Ja, insbesondere grafisch kommt das Rollenspiel nicht an den Bombast heran, den Baldur's Gate 3 abliefert. Aber welches Rollenspiel dieser Art tut das schon?

Rogue Trader besticht wie die Pathfinder-Spiele ebenfalls mit spielerischer Tiefe und weitläufiger Charakter-Entwicklung. Ihr erlebt eine abenteuerliche Geschichte im Universum von Warhammer 40K, wo ihr als sogenannter Freihändler die Galaxie durchforstet und einen von vielen Problemen geplagten Sektor auf Befehl des Gott-Imperators vor allerlei Unheil bewahrt.

Vielleicht seid ihr aber auch selbst das größte Unheil, immerhin lässt euch Rogue Trader wieder jede Menge Entscheidungsfreiheit. Sowohl bei euren Fähigkeiten, als auch dabei, wie ihr im Universum eigentlich vorgehen wollt.

Im Kern kann euch Rogue Trader wie für Owlcat typisch dutzende Stunden abtrotzen und bietet eine wundervoll komplexe Regeltiefe. Das kann zwar auch enorm einschüchtern, wird aber einfacher, wenn ihr die zahlreichen Schwierigkeits-Optionen an euren Geschmack anpasst. In unserem Vorabtest hat sich schon angedeutet, dass dieses Rollenspiel zu Großem in der Lage ist.

Was denkt ihr über dieses Rollenspiel? Habt ihr Rogue Trader bereits auf eurem Schirm oder ist das Spiel bislang an euch vorbeigegangen? Besteht nach diesem Jahr voller erstklassiger Rollenspiele überhaupt noch Bedarf nach mehr, oder braucht ihr erst einmal eine kleine Pause? Schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr darüber denkt!