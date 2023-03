Rollercoaster Tycoon 2: Fan baut Achterbahn, die mehr als 100 Trilliarden Jahre fährt

Wer diese Achterbahn betritt, wird zweifelsohne während der Fahrt sterben.

Das 2002 erschienene Rollercoaster Tycoon 2 ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, doch dessen Community ist weiterhin unerschöpflich. Das zeigt sich nun in einem neuen Projekt des YouTubers Marcel Vos. Dieser baute eine Achterbahn, die so lange fährt ... dass dem alten Autor dieser News die Fahrt zu lange gedauert hat und wir einen neuen engagieren mussten.

Sie trägt den treffenden Namen Universe Coaster .

Wie lange fährt der Universe Coaster?

Es ist nicht leicht auszudrücken, wie lang die Achterbahn tatsächlich fährt, da die Zahl 78 Nullen hat. Es ist in jedem Fall länger, als der durchschnittliche GameStar-Leser lebt. Ja sogar länger, als unser Universum lebt und überhaupt noch leben kann. Womöglich sogar länger, als der GTA 5 Ladebildschirm.

Die exakte Dauer beträgt:

31045076444310715647964957761

53897304087959315536085967759

967698045894855188962,39 Jahre.

Und ja, die Zeilenumbrüche mussten wir einfügen, weil die Zahl sonst unseren Backend-Texteditor gekillt hätte. Es ist eben eine sehr mächtige Zahl!

Die Weltrekord-Achterbahn ist allerdings nicht die einzige Kuriosität, die von Fans in Rollercoaster Tycoon 2 geschaffen wurde:

Wie funktioniert der Universe-Coaster?

Vos hat eine spiralförmige Achterbahn gebaut, die über die gesamte mögliche Baufläche reicht und mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde befahren wird. Diese stellt das Grundgerüst des Universe Coasters dar. Wenn man am Ende ankommt, wird man zurückgestoßen. Dabei wird eine Geschwindigkeit von einem Pixel pro vier Sekunden erzeugt. Ist der Wagen wieder am Start angelangt, beginnt das ganze erneut. Allerdings funktioniert das nur sieben Mal. Um das zu übergehen, hat sich Vos jedoch etwas Interessantes einfallen lassen.

Er synchronisiert den Universe Coaster mit einer Reihe anderer Attraktionen, die dafür sorgen, dass er erneut sieben Runden fahren kann. Für jede zusätzliche Attraktion, die mit dem Universe Coaster synchronisiert ist, verdoppelt sich die Anzahl der maximalen Rundenanzahl. Es können höchstens 53 Attraktionen synchronisiert werden, wodurch die Rundenanzahl demnach 53 Mal verdoppelt wird.

Wie das Ganze im Detail funktioniert, das kann euch nur Marcel Vos erzählen. Denn um die Funktionsweise komplett zu verstehen, reicht ein Gaming-Experte nicht aus. Das geht nur als Genie.

Habt ihr auch schon mal versucht eine möglichst lange Achterbahn in Rollercoaster Tycoon 2 oder einem anderen Serienableger zu bauen? Wenn ja, wie habt ihr es gemacht und wie lange ist sie gefahren? Inspirieren euch solche Fan-Projekte selbst in euren Lieblingsspielen mit den Grenzen des Möglichen zu experimentieren? Schreibt's in die Kommentare!