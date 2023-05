Roots of Pacha ist derzeit bei Steam nicht mehr aufrufbar.

Es bringt das Spielprinzip von Stardew Valley in die Steinzeit, versammelt eine formidable Community hinter sich und lässt sich jetzt bei Steam nicht mehr erwerben: Die Koop-Lebenssimulation Roots of Pacha ist zum Zankapfel zwischen Entwickler Soda Den und Publisher Crytivo geworden.

Beide Seiten werfen sich vor, an der Entfernung des Spiels aus dem Verkauf die Schuld zu tragen. Zunächst veröffentlichte der Entwickler eine Stellungnahme, dann antwortete der Publisher. Die Darstellungen sind gegensätzlich.

Was die Parteien behaupten

Der Streit zwischen Soda Den und Crytivo wurde via Twitter öffentlich gemacht:

Das sagt der Entwickler

Der Entwickler sieht die Schuld beim Publisher: Soda Den erklärt, man befinde sich im Streit mit Crytivo über die Rechte an Roots of Pacha . Das Team habe hart gearbeitet, um das Problem auf gütlichem Wege zu lösen . Jedoch habe der Publisher bei Valve erwirkt, das Spiel ohne unser Wissen oder Einverständnis von Steam zu entfernen. Worin genau das Problem mit den Rechten bestünde, lässt der Entwickler offen.

Das sagt der Publisher

Der Publisher stellt die Situation anders dar: Zwischen Soda Den und Crytivo habe seit drei Jahren ein Vertrag über die Veröffentlichung von Roots of Pacha bestanden. Am 27. April, zwei Tage nach dem erfolgreichen Release , habe Soda Den den Vertrag einseitig kündigen und für nichtig erklären wollen. Der Zugang zur Steam-Seite sei für Crytivo blockiert worden. Crytivo beklagt eine Missachtung all unserer Arbeit und der vertraglich vereinbahrten Aufteilung der Einnahmen durch Soda Den.

Valve entfernte in der Vergangenheit oft Spiele aus dem Shop. Grund sind häufig ungeklärte rechtliche Streitigkeiten zwischen den beteiligten Parteien, zuletzt gesehen zum Beispiel bei Dark and Darker.

0:40 Roots of Pacha: So hätte Stardew Valley vor 10.000 Jahren ausgesehen

Um welches Spiel es überhaupt geht, zeigt euch der Trailer oben. Roots of Pacha ist eine Mischung aus Rollenspiel und Lebenssimulation, die in der Steinzeit spielt und an das extrem erfolgreiche Stardew Valley erinnert. Zu Höchstzeiten waren rund 6.000 Nutzerinnen und Nutzer bei Steam gleichzeitig aktiv.

Was geschieht jetzt?

Beide Konfliktparteien erklärten, daran zu arbeiten, Roots of Pacha zeitnah zurück in den Verkauf auf Steam zu bringen. Ob dem eine schnelle Einigung oder doch ein ausgewachsener juristischer Streit vorausgeht, bleibt erstmal abzuwarten.