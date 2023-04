88 Prozent positiv: Neue idyllische Farming-Sim auf Steam ist Stardew Valley in der Steinzeit

Roots of Pacha ist eine Steinzeit-Life-Sim und seit 25. April auf Steam verfügbar.

Stardew Valley hat ein Genre begründet: pixelige Cozy Life-Sims, die viel Wert auf Aufbau, Sammeln und Interaktion mit NPCs legen. Auch Roots of Pacha reiht sich da ein, bietet aber ein seltenes Setting - die Steinzeit!

Natürlich eine idealisierte Version davon, in der wir Mammuts zähmen, auf Riesenstraußen reiten und uns einem naturverbundenen Clan anschließen. Klingt nach einem Spiel, mit dem ihr Feierabende verbringen wollt? Wir haben alle Infos zu den Inhalten!

Steinzeit war noch nie so entspannt

Wir spielen einen Urzeit-Menschen, der sich an einem sicheren Ort niederlassen will. Also sammeln wir erstmal Holz, Steine, Kräuter, Früchte und so weiter, aus denen wir uns wiederum eine gemütliche Unterkunft bauen. Wir säen die ersten Samen, zähmen Wildtiere und treffen irgendwann auch auf andere Menschen.

Dieses Mammutbaby ist jetzt euer neuer bester Freund.

Wie das Vorbild Stardew Valley ist auch Roots of Pacha ein Mix aus Lebenssimulation, Aufbau und Rollenspiel. Wir können uns mit NPCs anfreunden, uns um ihre Sorgen kümmern oder zusammen Feste feiern. Das geht auch mit echten Freunden, das Spiel ist sowohl solo als auch im Multiplayer spielbar.

Eure Unterkunft und euer Avatar lassen sich nach eurem Geschmack dekorieren und ausstatten - auch in der Steinzeit waren Menschen ja schon künstlerisch tätig! Je mehr Technologien ihr erforscht, desto mehr Möglichkeiten stehen euch für eure Siedlung zur Verfügung.

Ackerbau, Bewässerung und Laternen sind Erfindungen, die euch in Roots of Pacha offen stehen.

Das Spiel läuft auch auf dem Steam Deck, perfekt also, wenn ihr euch entspannt auf der Couch einkuscheln und Manni das Mammut kennenlernen wollt!

Was sagen die Steam-Spieler?

Bei Steam hat Roots of Pacha einen Tag nach Release 116 Nutzer-Reviews, die zu 88 Prozent positiv ausfallen. Auf der Steam-Wertungsskala ergibt das ein »Sehr positiv«.

Besonders viel Lob bekommt die ruhige Stimmung und die süße Grafik. Außerdem kann man Hunde (Wölfe) streicheln und das beschert ja jedem Spiel Bonuspunkte! Der Titel kostet 22,50 Euro. Später soll es auch Versionen für Switch, PlayStation und Xbox geben.

Trivia-Time! Natürlich diesmal passend zum Thema Steinzeit: Wusstet ihr, dass viele Steinzeitkulturen überraschend fortschrittlich waren? Musikinstrumente gibt's zum Beispiel schon seit 35.000 Jahren. Vor rund 31.000 Jahren wurde die erste medizinische Amputation nachgewiesen (und der Patient hat danach noch jahrelang weitergelebt). Außerdem gab es schon richtige Handelsrouten!