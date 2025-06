Vor 2 Jahren hat sich ein MMO-Spieler freiwillig in einen virtuellen Käfig gesperrt - nach 10.000 Stunden ist er jetzt wieder frei

Das Browsergame RuneScape hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Jetzt hat ein Spieler einen bizarren Rekord geknackt.

Könnten Videospiele Bärte haben, dann hätte RuneScape sicherlich einen beeindruckenden weißen Rauschebart wie Zauberer Gandalf. Denn das Browserspiel vom britischen Publisher Jagex hat mittlerweile satte 24 Jahre auf dem Buckel. Doch totzukriegen ist das MMO-Urgestein nicht.

Im Gegenteil, seit Oktober 2020 ist RuneScape sogar auf Steam verfügbar und erfreut sich noch immer einer ungebrochenen Beliebtheit bei Fans. Und damit es in einem 24 Jahre alten Videospiel nicht langweilig wird, lässt sich die Community immer neue bizarre Herausforderungen einfallen.

Ein Chunk, sie zu knechten

RuneScape-Spieler und YouTuber Agile Tom hat nun eine der wohl extremsten Challenges in der Geschichte des MMOs gemeistert - wohlgemerkt selbstauferlegt. Denn der Amerikaner stellte sich einem sogenannten Chunk-Run.

1:04 Runescape - Trailer zu den östlichen Landen

Autoplay

Dabei darf er ein bestimmtes Quadrat in der Spielwelt, einen sogenannten Chunk, solange nicht verlassen, bis er dort nicht alle möglichen einzigartigen Items gesammelt, alle möglichen Aufgaben abgeschlossen und jeden Skill auf das höchstmögliche Level trainiert hat.

Für seinen Spezial-Run suchte sich Agile Tom allerdings nicht irgendeinen Chunk aus, sondern ausgerechnet Chunk 4.919, der die Chambers of Xeric beherbergt – den ersten Raid von Old School RuneScape. Üblicherweise sind die Raids für hochstufige Charaktere mit bester Ausrüstung gedacht. Agile Tom startete jedoch als sogenannter Ironman -Account direkt aus dem Tutorial, was bedeutet, dass er keine Gegenstände von anderen Spielern annehmen konnte.

Damit verurteilte er sich quasi selbst zu einer ewigen virtuellen Freiheitsstrafe, denn ein Chunk-Run unter diesen Bedingungen nimmt leicht tausende Stunden in Anspruch!

Nun, nach über 2 Jahren und 10.000 Spielstunden, hat der YouTuber seine Aufgabe erfolgreich gemeistert. Zum Beweis postete Agile Tom ein Video auf YouTube. Darin ist zu sehen, dass sich in seinem Inventar mit der Zeit jede Menge wertvolle Waffen angestaut haben. Kein Wunder, schließlich hat er den entsprechenden Raid während des Chunk-Runs über 2000 Mal abgeschlossen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

In den Kommentaren unter dem Beweisvideo drücken andere Runescape-Spieler Agile Tom ihren Respekt aus. Runescape-Kollege Fray schreibt: Ich denke, das ist der verrückteste Chunk-Run den jemals jemand abgeschlossen hat. Gute Arbeit. Du hast mehr Zeit in diesem Chunk verbracht, als ich mit meinem ganzen Account - absolut verrückt.

Nach über zwei Jahren des unermüdlichen Grinds ist Agile Tom nun endlich frei, neue Teile der Spielwelt zu erkunden – auch wenn er bereits eine weitere, zeitintensive Chunk-Herausforderung angenommen hat. Ein Ende der Selbstgeißelung ist also noch nicht in Sicht.

Eine weitere interessante RuneScape-Story findet ihr in der obigen Linkbox. Dort erfahrt mehr über das berühmt-berüchtigte Falador-Massaker.

Außerdem erwarten euch frische News zu den aktuelleren Vertretern des MMO-Genres. Denn in den letzten Tagen erschien nicht nur das lang erwartete Dune: Awakening, sondern auch die neueste Erweiterung zum Bethesda-MMO Elder Scrolls Online. Wir haben natürlich beides für euch getestet.