Radeon RX 5700 XT laut AMD 30 Prozent schneller als RX Vega 56

AMD hat in weiteren, der Presse zugänglichen Präsentationsfolien die am 7. Juli 2019 erscheinende Radeon RX 5700 XT mit der Radeon RX Vega 56 verglichen. Laut den Benchmark-Ergebnissen ist die RX 5700 XT in der getesteten WQHD-Auflösung um über 30 Prozent schneller als die RX Vega 56.

Unter dem Titel »A Worthy Upgrade« zeigt AMD einen Benchmark-Vergleich aus zehn aktuellen Spielen verschiedener Genres zwischen der RX 5700 XT und RX Vega 56. Die Basis bildet dabei die Vega-Grafikkarte, um den Vorsprung des Navi-Neulings zu verdeutlichen.

Alles zu AMDs Radeon RX 5700 (XT) - Preis, Performance, Anti-Lag

AMD nutzt für den Vergleich die WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) mit maximierten Details. Das Ergebnis geht deutlich zu Gunsten der Navi-Grafikkarte aus: Die RX 5700 XT ist im Durchschnitt über 30 Prozent schneller. Am deutlichsten fällt der Vorsprung mit jeweils 41 Prozent in Dirt Rally 2 und Metro Exodus aus.

Grundlage des Testsystems bildete ein Intel Core i9 9900K mit 16 GByte DDR4-RAM und 3.200 MHz Takt. Softwareseitig wurde auf Windows 10 64 Bit gesetzt, die Treiberversionen lauteten 19.30 für RX 5700 XT und 19.10-190502a für RX Vega 56.

Navi ist schneller mit deutlich weniger Rohleistung

Die von AMD veröffentlichten Ergebnissen zeigen aber nicht nur die höhere Spiele-Leistung, mit Blick auf die technischen Details beider Grafikkarten wird außerdem deutlich, dass die feinere Fertigung in 7 Nanometer und die neue RDNA-Architektur weitere Vorteile bieten.

Die Radeon RX 5700 XT besitzt im Vergleich zur Radeon RX Vega 56 deutlich weniger Shader (2.560 vs. 3.584) und Textur-Einheiten (160 vs. 224). Die Chiptaktraten (maximaler Boost 1.905 vs 1.471 MHz) fallen aber klar höher aus als bei Vega und die TDP in Form der Total Board Power ist mit 225 zu 210 Watt nur leicht höher.

All das sind erste Anzeichen für die Versprechen AMDs, die neue RDNA-Architektur an entscheidenden Stellschrauben optimiert zu haben. Inwiefern die unterschiedlichen Videospeicher-Typen (GDDR6 vs. HBM2) die Leistung beeinflussen, lässt sich nur schwer beurteilen.

Wann bringt AMD Raytracing?

RX 5700 auch schneller als RX Vega 56?

Auch die ebenfalls am 7. Juli 2019 erscheinende Radeon RX 5700 dürfte der RX Vega 56 in Spielen sehr gefährlich werden und sie vermutlich um einige Prozent in die Schranken verweisen. Laut AMD soll die RX 5700 mit Nvidias Geforce RTX 2060 konkurrieren, die in unseren Benchmarks etwas schneller als die RX Vega 56 ist.

Mit Blick auf den anvisierten Preis für die kommenden Navi-Grafikkarten RX 5700 XT für 449 US-Dollar und RX 5700 für 379 US-Dollar müssen die neuesten Modelle aus dem Hause AMD allerdings auch mit viel Leistung überzeugen. Die Radeon RX Vega 56 wird derzeit ab 250 Euro im Handel verkauft.

Erst unabhängige Tests zu Radeon RX 5700 (XT) werden Klarheit zur Spiele-Leistung und der Leistungsaufnahme schaffen und dürften, sofern sich AMD treu bleibt, spätestens zum Verkaufsstart am 7. Juli 2019 erscheinen.

Die besten Grafikkarten für Spieler

Technische Details