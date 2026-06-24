»Verdammt, ist das herzerwärmend« - Spielerin besiegt ihre Alkoholsucht ausgerechnet mit dem Dunklen Verlangen in Baldur's Gate 3

Als Dark Urge erlebt ihr ein ganz anderes Baldur's Gate 3. Für einige kann es das ganze Leben verändern.

Wer gleich mehrere Schicksalsschläge ertragen muss, der braucht manchmal Hilfe. Diese kann es in vielerlei Formen geben, manchmal ist es auch ein Videospiel. Eine Reddit-Nutzerin erzählt, wie Baldur's Gate 3 ihr aus der Alkoholsucht geholfen hat.

Hinweis: Falls ihr selbst oder euch nahestehende Personen gegen Alkoholsucht kämpfen, könnt ihr beispielsweise unter der Nummer 01806 313031 von Fachleuten der Beratungsstelle der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen Hilfe bekommen. Weitere Angebote findet ihr auf der dazugehörigen Website oder anderen Portalen wie kenn-dein-limit.de.

Baldur's Gate 3 half bei der Suchtbekämpfung

Reddit-Nutzerin AffectionateFail4397 teilt in einem Beitrag ihre Geschichte. Nach dem Verlust ihres Jobs und dem Tod ihres Hundes kämpfte sie mit Depressionen, fühlte sich nutzlos und nicht liebenswert.

Der trügerische Ausweg hieß damals Alkohol, was ihre Beziehungen, besonders zu ihrem Mann, belastete. Obwohl sie BG3 bereits mehrmals durchgespielt hatte, berührte sie ihr erneuter Durchgang als Dark Urge (Dunkles Verlangen) auf andere Art und Weise.

16:35 Baldur's Gate 3 - Neues Test-Video mit Patch 8

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So funktioniert der Charakter Dunkles Verlangen

In BG3 können Spieler entweder einen eigenen Charakter erstellen oder einen der NPCs spielen, die euch sonst als Gefährten begleiten. Eine Ausnahme ist der Dark Urge.

Dieser Charakter hat sein Gedächtnis verloren, doch das dunkle Verlangen, das in ihm lauert, tritt immer wieder zutage. Spieler können sich dagegen wehren oder den schlimmen Gedanken, schlimme Taten folgen lassen.

Die Spielerin ging in BG3 eine Beziehung mit Gale ein, der sie anflehte, ihre inneren Dämonen als Dark Urge nicht gewinnen zu lassen. Diese Situation ließ sie auch in ihrem echten Leben erkennen, was sie sich da eigentlich antut.

Diese Erkenntnis, nicht dem »Dunklen Verlangen« nachzugeben, hat ihr nicht nur aus der Sucht geholfen, sondern auch für eine bessere Kommunikation mit ihrem Mann gesorgt. Wenn sie jetzt Hilfe braucht, kann sie ohne Scham sagen: »Es ist das Dunkle Verlangen« und ihr Mann kann helfen.

So reagiert die Community

In den Kommentaren erhält AffectionateFail4397 viel Zuspruch und einige teilen, dass sie Ähnliches erlebt haben. Mantiquirk schreibt: »Verdammt, ist das herzerwärmend! Herzlichen Glückwunsch.«

Potential_Yoghurt850 meint: »Dieses Spiel hat für viele von uns eine therapeutische Wirkung gehabt. Eine gute Geschichte hat eben diese Kraft.«

Für Hindsight2020 konnte ein anderes Spiel ähnlich hilfreich sein: »Ich kann dich gut verstehen. Mass Effect hat mir vor ein paar Jahren durch eine wirklich schwere Zeit geholfen. Es tut mir leid wegen deiner Verluste, und ich freue mich, dass du dich nicht unterkriegen lässt.«

Natürlich ersetzen Videospiele keine richtige Therapie, sie können uns aber zur Selbsterkenntnis führen, uns stützen oder motivieren, damit wir uns Hilfe suchen. Das ist übrigens unter keinen Umständen falsch.