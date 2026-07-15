Zu wenig Testosteron wegen GTA 6? Gesundheitsplattform warnt Männer - mit einem dann doch recht offensichtlichen Fazit

Denkt auch am Launchwochenende von GTA an Bewegung und frische Luft, mahnt eine Gesundheitsplattform.

Am 19. November 2026 werden sich wahrscheinlich außergewöhnlich viele Menschen krankmelden und nicht zur Schule, ihren Uni-Kursen oder zur Arbeit gehen. Ein Unternehmen hat sogar schon angekündigt, an diesem Tag einfach gleich Betriebsurlaub zu machen.

Wirklich krank werden die meisten natürlich nicht sein, vielmehr geht das darum, GTA 6 gleich zum Release zu spielen. Kurioserweise warnt jetzt aber eine Gesundheitsplattform vor den Folgen der Veröffentlichung und sieht tatsächlich gesundheitliche Risiken.

GTA 6 als Gesundheitsrisiko?

Die Argumentation von Feel30, einem US-amerikanischen Anbieter von Testosteron-Therapien, klingt dann aber schon viel weniger dramatisch. Formuliert wird sie von Anneliese Cadena, die offenbar Adult-Gerontology Nurse Practitioner ist. Dabei handelt es sich um einen Universitäts-Abschluss für Pflegekräfte/Krankenpfleger, eine vergleichbare Qualifizierung gibt es in Deutschland nicht. Cadena schreibt:

Ein einziges Wochenende führt zwar nicht plötzlich zu einem niedrigen Testosteronspiegel, doch viele der Verhaltensweisen, die bei der Veröffentlichung eines großen Spiels zur Normalität werden, sind genau diejenigen, von denen wir Männern raten, sie zu vermeiden, wenn sie einen gesunden Hormonspiegel aufrechterhalten wollen.

Welche Verhaltensweisen sind gemeint? Cadena geht es um lange Nächte an der Konsole, mit Essen vom Lieferservice, Energydrinks und längere Zeiträume ohne Sport oder frische Luft. Einer der größten Faktoren für einen niedrigen Testosteronspiegel sei Schlafmangel, aber auch fehlendes Sonnenlicht, langes Sitzen, ungesunde Snacks und Stress bei kompetitiven Multiplayer-Spielen könne Auswirkungen haben.

Dass Testosteronmangel ein Problem sein kann, könnt ihr übrigens auch auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie nachlesen. Ein gewisser Rückgang ist zwar mit fortschreitendem Alter normal, Symptome wie fehlende Libido, Müdigkeit oder Muskelabbau können ein Hinweis darauf sein, dass etwas nicht stimmt. Im Zweifel wird zu einem Besuch beim Facharzt geraten.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Immerhin wegen des Multiplayers müssen wir uns im Fall von GTA 6 wohl keine Sorgen machen, der erscheint nämlich wahrscheinlich nicht direkt zum Launch - aber vielleicht nur einen Monat später.

Cadena geht es bei ihrer Warnung aber ohnehin nicht darum, gänzlich von Videospielen abzuraten. Das Ziel sei nicht, mit dem Spielen aufzuhören, sondern die Grundlagen im Blick zu behalten, die für die eigene Gesundheit wichtig seien. Konkret heiße das:

Wenn du eine lange Gaming-Session planst, leg Bewegungs-Pausen ein, trink ausreichend, leg Wert auf Schlaf, wann immer es geht, und versuch zu vermeiden, dass aus einem Wochenende mehrere Wochen werden.

Diese Hinweise dürften für die meisten von uns nichts Neues sein. Dass es ungesund ist, tagelang ohne Pause vor dem Bildschirm zu sitzen, wird kaum jemanden überraschen. Auch bei unserem Lieblingshobby dürfen wir es natürlich nicht übertreiben. Schaden kann die Erinnerung aber trotzdem nicht, wir alle haben uns wohl schon mal ganze Nächte um die Ohren geschlagen und zu viel Fast Food gefuttert, wenn uns ein Spiel besonders gefesselt hat.