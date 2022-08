Saints Row im Wertungsspiegel: So weit gehen Tests selten auseinander

Das Reboot von Saints Row ist da und glücklicherweise nicht die Katastrophe, die wir zwischenzeitlich befürchteten. In unserem eigenen Test fallen uns sogar viele gute Ideen auf, wenn auch einige Patzer für Unzufriedenheit sorgen und wir Punkte für Bugs abziehen:

60 19 Saints Row im Test Dieses Open-World-Feuerwerk zündet nicht immer

Aber was sagen andere Magazine zum Reboot der Reihe? Wie Saints Row international bewertet wird, was den Testern positiv auffällt und welche Kritik es gibt, erfahrt ihr hier.

Bei den Wertungen ist alles dabei

Während sich bei großen Erfolgen wie letztens Spiderman und Stray die meisten Kritiker einig waren, gehen die Wertungen bei Saints Row stark auseinander. Von bisher 17 Tests der PC-Version mit Wertung fallen 7 positiv und 10 gemischt aus. Insgesamt kommt das Spiel derzeit auf einen Metascore von 70. Eine Auswahl der Wertungen seht ihr in dieser Tabelle:

Die Stimmen der Tester

Stärken

Doch was genau sind die Schwächen und Stärken von Saints Row? Auf der einen Seite heißt es, das Spiel sei unterhaltsam und lustig. So schreibt etwa Matt Hewson von Player 2:

Als eine einzigartige Mischung aus guten Freundschaften, Mord und Chaos ist Saints Row ein wilder Spaß, der stundenlang unterhält.

Im Kern, so sind viele Tester überzeugt, seien noch die selben Stärken vorhanden, die die Reihe einst erfolgreich machten, wie auch Andrew McMahon von Twinfinite bemerkt:

Jedem, der zuvor Fan dieser Franchise war, wird Saints Row wahrscheinlich ebenfalls gefallen, da die Comedy, Albernheit und das chaotische Gameplay immer noch im Kern da sind.

Auch die Open World wird oft grundsätzlich positiv gesehen. Mark Steighner von COGconnected umschreibt sie folgendermaßen:

Saints Row ist ein ambitioniertes Reboot einer beliebten Franchise. Seine Open World ist umfangreich und unterhaltsam zu entdecken. Es gibt immer etwas zu tun und das meiste davon wird in häppchengroßen Missionen serviert, deren Erledigung Spaß macht. Das Spiel belohnt euch für fast alles, weshalb ihr eure Zeit nie verschwendet.

Schwächen

Auf der anderen Seite kritisieren mehrere Tester deutlich, dass Saints Row repetitiv sei und nur wenig Neues bringe. Mack Ashworth schreibt in seinem Test für Game Revolution beispielsweise:

Das Saints Row Reboot nimmt das Spiel zurück zu seinen Anfängen, sorgt aber nur für wenig Innovation. Es macht immer noch eine Menge richtig, aber ist vor allen in Bereichen erfolgreich, in denen es schon davor stark war. Nur wenig Mühe wurde darin gesteckt, die schwächeren Aspekte zu stärken. Ein Reboot sollte eigentlich die Chance auf einen Neuanfang bieten [...] aber Saints Row scheitert daran, dies in bedeutsamer Weise zu tun.

Auch Tristan Ogilvie von IGN bleibt in seinem Fazit sehr kritisch:

In Saints Row gibt es keinen Mangel an seichten Schießereien, aber es ist eine bereits bekannte und uninspirierte Marke mit Sandbox-Spaß.

Trotz allem sind sich dann die meisten Reviews darin einig, dass Saints Row irgendwie Spaß mache. Richard Wakeling von Gamespot fasst die wichtigsten Punkte zusammen:

Saints Row beschränkt seine Absurdidät in einem bedeutenden Maß, schafft es aber immer noch, etwas von der chaotischen Action zu liefern, für die die Serie bekannt ist. Die Story ist simpel und ziemlich voraussehbar. Aber seine Zeit mit den diversen und gut abgerundeten Charakteren zu verbringen, macht es wert, die Geschichte bis zum Ende zu sehen. Es ist schade, dass das Gameplay nicht ganz so fortgeschritten ist und stattdessen auf veraltete Mechaniken und überholtes Level-Design setzt. Die Kämpfe und Story-Missionen machen Spaß, allerdings gibt es zu viel langweiligen Füllstoff dazwischen.

Was haltet ihr von den internationalen Wertungen? Seid ihr überrascht, dass sie so gemischt ausfallen, oder habt ihr ähnliches erwartet? Stimmt euch die Kritik misstrauisch, oder werdet ihr dem Spiel trotzdem eine Chance geben? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!