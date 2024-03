Werk des verstorbenen Dragon-Ball-Schöpfers wird zur Open World - und die könnt ihr jetzt gratis testen

In Sand Land kämpft ihr mit eurem Mech auch gegen große Boss-Monster.

Mit dem Teufel durch die Wüste. Sand Land ist ein Singleplayer-Rollenspiel, das auf dem gleichnamigen Manga des kürzlich verstorbenen Dragon-Ball-Schöpfers Akira Toriyama basiert. Vor dem Release Ende April veröffentlichen Publisher Bandai Namco und Entwickler ILCA jetzt eine kostenlose Demo.

Sand Land: Alle wichtigen Infos zum Release und der Demo

Release: Der Release ist für den 26. April 2024 geplant, die Demo ist bereits verfügbar.

Plattformen: Auf dem PC könnt ihr Sand Land via Steam spielen, außerdem ist der Release auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X & S geplant. Die Demo kann auf allen Plattformen über die hier verlinkten Stores heruntergeladen werden.

Preis: Auf dem PC zahlt ihr für die Standardversion 60 Euro, die Konsolenversionen kosten 70 Euro

9:07 9 Minuten im Open-World-Rollenspiel Sand Land: Panzer, Dinos, Skillbäume

So spielt sich Sand Land

Story: Ihr schlüpft in die Rolle des Dämonenprinzen Belzebub und macht euch mit euren Gefährten auf die Suche nach einer legendären Quelle. In der von Sand beherrschten Welt ist Wasser von unschätzbarem Wert.

Ihr schlüpft in die Rolle des Dämonenprinzen Belzebub und macht euch mit euren Gefährten auf die Suche nach einer legendären Quelle. In der von Sand beherrschten Welt ist Wasser von unschätzbarem Wert. Charakterentwicklung: Seid ihr zu Fuß unterwegs, kämpft mit den Fäusten, nutzt Ausweichmanöver und setzt besondere Fähigkeiten ein. Diese schaltet ihr nach und nach über einen Skillbaum frei.

Seid ihr zu Fuß unterwegs, kämpft mit den Fäusten, nutzt Ausweichmanöver und setzt besondere Fähigkeiten ein. Diese schaltet ihr nach und nach über einen Skillbaum frei. Gefährten: Mit Sheef, Rao und Ann stehen euch drei NPCs zur Seite. Sie unterstützen euch im Kampf und helfen euch in der Spielwelt zu Recht zu finden. Sie alle haben einen eigenen Skillbraum.

Mit Sheef, Rao und Ann stehen euch drei NPCs zur Seite. Sie unterstützen euch im Kampf und helfen euch in der Spielwelt zu Recht zu finden. Sie alle haben einen eigenen Skillbraum. Fahrzeuge: Die Open World durchquert ihr mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Ob Panzer, Mech oder Motorrad - mit allen Fortbewegungsmitteln zieht ihr auch in den Kampf. Die Fahrzeuge könnt ihm Level aufwerten und mit neuen Waffen, Motoren und zusätzlichen Gadgets verbessern.

Die Open World durchquert ihr mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Ob Panzer, Mech oder Motorrad - mit allen Fortbewegungsmitteln zieht ihr auch in den Kampf. Die Fahrzeuge könnt ihm Level aufwerten und mit neuen Waffen, Motoren und zusätzlichen Gadgets verbessern. Stadtleben: Eure Heimat ist die Stadt Spino, die ihr zur großen Metropole ausbauen könnt. Dadurch siedeln sich neue Händler an und ihr könnt bessere Gegenstände kaufen.

Übrigens startet die Anime-Adaption des Mangas aus dem Jahr 2000 am heutigen, 20. März bei Disney Plus auch in Deutschland. Die Serie zählt insgesamt 13 Episoden. Werdet ihr euch mit der Serie oder der Demo auf den Release von Sand Land im April vorbereiten oder sagt euch das Action-Rollenspiel eher nicht zu? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.