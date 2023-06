Sand Land: Der kleine Bruder von Dragon Ball Z wird zu eigenem Open-World-Spiel

Mit einer Spieleumsetzung dieser Akira-Toriyama-Marke hat wohl niemand gerechnet.

Auf der Summer Game Fest Opening Night 2023 am 8. Juni wurden lauter neue Trailer und Spiele gezeigt und angekündigt. Eines davon ist das Open-World-Spiel Sand Land. Kennerinnen und Kenner müssen genau einen einzigen Frame des dazugehörigen Trailers sehen, um sofort sagen zu können, dass es sich hierbei um ein Spiel von Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama handelt.

Was ist Sand Land?

Sand Land ist ein actionreiches Open-World-Spiel, basierend auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen Dämonenprinzen Beelzebub. Ihr reist zusammen mit eurem diebischen Kumpel Rao durch die Wüste und seid auf der Suche nach Wasser und Geld. Aber seht am besten einfach selbst:

1:35 Sand Land ist ein neues Action-RPG von Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama

Die Welt von Sand Land ist, ähnlich wie in Mad Max, gezeichnet von extremem Wassermangel, ausgelöst durch Krieg und Dürre. Doch als ob das nicht schon genug wäre, gibt es einen gierigen König, der aus dem wenigen verbliebenden Wasser seinen Profit ziehen möchte. In dem Spiel entscheidet ihr euch einen Wassertank des Königs zu stehlen, doch aufgrund eines Defekts eures Autos, scheitert euer Plan und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Apropos Autos: Auch der Kampf mit Fahrzeugen spielt dem Trailer nach eine Große Rolle.

Wann das Spiel erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. So lange müsst ihr auf Sand Land in jedem Fall aber nicht warten, denn noch im August diesen Jahres soll ein dazugehöriger Anime-Film erscheinen. Es handelt sich hierbei aber nicht um das einzige Highlight der Summer Game Festes Opening Night 2023. Weitere interessanten Ankündigungen und Neuigkeiten findet ihr hier:

Was haltet ihr von dem dystopischen Sand Land? Hättet ihr lieber ein neues Mad-Max- oder Dragon-Ball-Spiel bekommen? Habt ihr die Mangas von Sand Land bereits gelesen? Welches ist euer liebstes Franchise von Akira Toriyama und zu welcher Marke würdet ihr euch auch ein Spiel wünschen? Seid ihr überhaupt Fans von Spielen im Anime-Look? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!