Kein Witz: Der Schuh des Manitu 2 kommt nach 24 Jahren jetzt wirklich

Das hat nur ein bisschen gedauert, 2025 soll endlich Das Kanu des Manitu starten. Bildquelle: Constantin Film

Wer hätte das gedacht: 24 Jahre nach dem ersten Film soll jetzt tatsächlich Der Schuh des Manitu 2 kommen! Und dafür kehrt sogar das komplette Bullyparade-Trio aus Michael Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian zurück.

Das ist bisher zu Das Kanu des Manitu bekannt

Allzu lange müssen Fans nicht einmal mehr warten: Das Kanu des Manitu soll bereits 2025 in den Kinos starten - einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Um was sich die Geschichte dreht, bleibt ebenfalls offen. Zu Abahachi (Herbig), Ranger (Tramitz) und Dimitri (Kavanian) gesellen sich dann auch einige Neuzugänge.

Dass Der Schuh des Manitu jetzt tatsächlich kommt, gaben Michael Bully Herbig und die Produktionsfirma Constantin Film via Instagram beziehungsweise Pressemitteilung bekannt, die Dreharbeiten beginnen noch dieses Jahr.

Herbig wird dabei erneut die Regie übernehmen, während er gemeinsam mit Tramitz und Kavanian an dem Drehbuch arbeitet. Zuletzt widmete sich Bully als Regisseur mit dem DDR-Drama Ballon und der Medien-Satire Tausend Zeilen eher ernsteren Themen.

Soll irgendwann 2025 im Kino starten: Mit Das Kanu des Manitu wird nach 24 Jahren Der Schuh des Manitu fortgesetzt. Bildquelle: Constantin Film

Dass der Schuh des Manitu 2 jetzt tatsächlich erscheinen soll, kommt definitiv überraschend. Mit fast 12 Millionen verkauften Tickets zählt der erste Film zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten, eine Fortsetzung ließ aber bis heute auf sich warten.. 2004 folgten erstmal (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 und 2017 Bullyparade - Der Film.

Aktuell ist Michael Bully Herbig als Moderator und Regisseur der Comedy-Serie LOL: Last One Laughing bei Prime Video zu sehen. Dazu sind mittlerweile bereits vier Staffeln und ein Weihnachtsspecial veröffentlicht, eine fünfte soll zu Ostern 2024 folgen.