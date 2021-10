Würden Piraten Lotto spielen? Vermutlich ja, immerhin lockt trotz verschwindend geringer Chancen ein stattliches Vermögen. Ganz ähnlich könnt ihr euch eine Aktion von Entwickler Rare zur Feier von 25 Millionen Spielern vorstellen, nur dass alle Teilnehmer automatisch fünf Richtige haben. Doch nur einer nimmt den Jackpot mit nach Hause!

Das Geschenke-Lotto funktioniert so: Wer sich zwischen dem 19. und 26. Oktober 2021 um jeweils 16:00 in Sea of Thieves einloggt, bekommt automatisch 25.000 Gold und 25 Dublonen gutgeschrieben. So weit, so gut. Aber: Unter allen Spielern wird ein glückliches Raubein ausgewählt, das den großen Jackpot von 25.000.000 Gold bekommt!

25 Millionen Goldtaler sind eine mehr als ordentliche Summe auf den Meeren des Spiels, für die ihr zum Beispiel kosmetische Gegenstände und Voyages bekommt. Dublonen dagegen sind die Premiumwährung, die spezielle Skins und diverse Goodies auf dem Schwarzmarkt freischaltet.

Heute fast ein anderes Spiel

Weil die Zahl der Stunde für Sea of Thieves 25 lautet, wirft Rare im dazugehörigen Blogbeitrag auch noch einen Blick auf die 25 wichtigsten Features, die das Koop-Piratenspiel seit dem Release im März 2018 bekam. Sea of Thieves erschien zunächst mit nur wenigen Inhalten, wurde von den Entwicklern aber im Nachgang stark erweitert.

Zum Beispiel gibt es jetzt Seasons in Sea of Thieves, die euch getreu der Natur eines Service-Spiels regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen. Zuletzt kamen auf diesem Wege versunkene Orte ins Spiel, die das Gameplay von der Wasseroberfläche in die (schatzreiche) Untersee erweitern. Dazu gibt's einen Trailer:

Weitere neue Inhalte heißen zum Beispiel Vaults of the Ancients, versteckte Orte in der Spielwelt, an denen findige Piraten Rätsel lösen und Schätze einkassieren dürfen. Allerdings droht allzu gierigen Langfingern ein tragisches Schicksal, da sich die Kammern nach einer gewissen Zeit für immer verschließen - mit oder ohne Spieler darin!

Schafft ihr die Holzbeine rechtzeitig zurück an die frische Luft, bieten die zahlreichen neuen Handelsunternehmen inzwischen viele Gelegenheiten, das hart ergaunerte Piratengold für schmucken Krempel auf den Kopf zu hauen. Massig kosmetische Items zum Verschönern von Piraten, Haustierchen und Waffen gehören dazu. Das nötige Kleingold für ein paar Einkäufe haben nun also alle Spieler in der Tasche.

21 18 Test-Update Sea of Thieves: Eines der aktuell besten Koop-Spiele

Die oben genannten und weitere Verbesserungen waren für uns Anlass genug, Sea of Thieves Anfang 2021 im Nachtest nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Wir fanden ein vollwertiges Piratenabenteuer vor und hoben die Wertung entsprechend an.