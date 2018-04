Sea of Thieves - Patch 1.0.5 sagt Tschüss zu fliegenden Schiffen

Nach einer intensiven Seeschlacht muss der stolze Piratenkapitän schon mal seinem Schiff salutieren und beobachten, wie sich das unbarmherzige Nass die mühselig zusammengesuchten Schätze an Bord einverleibt. Doch kam es in Sea of Thieves ab und an vor, dass die Schiffe lieber emporstiegen, wenn sie beschädigt waren und eigentlich sinken sollten. Patch 1.0.5 behebt diesen Fehler und noch weitere Bugs und Ungereimtheiten.

Das vorherige Update: Erste legendäre Schiffsanpassungen mit Patch 1.0.4 veröffentlicht

Das Update steht seit Kurzem allen Spielern zur Verfügung und ist je nach Plattform zwischen 1,25 und 1,36 Gigabyte groß. Ab sofort wird die musikalische Untermalung abwechslungsreicher, denn Spieler stimmen mit ihren Instrumenten nicht mehr zweimal hintereinander dasselbe Lied an. Einige Spawn-Probleme mit Skelett-Quests, Pulverfässern und dem Kraken wurden auch behoben.

Spieler müssen nicht mehr bei jedem Login ihre Waffen wechseln, denn die ausgewählte Schuss- oder Nahkampfwaffe wird nun über Sitzungen hinweg bestehen bleiben. Daneben wird auch die Option »Push to talk« bei jedem Wechsel der Sitzung nicht mehr auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Mögliche Quellen für Serverabstürze wurden außerdem noch reduziert und falsche NPC-Dialogzeilen bekamen eine Aktualisierung.

Die vollständigen Patch-Notes (auf Englisch) findet ihr auf der zweiten Seite dieser News.

Entwickler Rare deutet in der Patch-Übersicht auch neue Schiffs- und Charakteranpassungen an. Laut den Machern soll es nicht mehr allzu lange dauern, ehe sich die Freibeuter neu einkleiden können. Für den Mai 2018 kündigten sie bereits die erste kostenlose Inhaltserweiterung »The Hungering Deep« mit einer neuen KI-Bedrohung und zusätzlichen Gameplay-Mechaniken an. Im Sommer sollen dann zwei weitere größere Inhaltsupdates folgen.

