Jeder fängt mal klein an: Die folgenden Bilder von Sea of Thieves zeigen, dass Microsofts Piratenspiel in den frühen Entwicklungsstufen nicht viel mehr war als ein Testprogramm mit Platzhaltern und Tic-Tacs als Charaktermodellen. Spätere Bilder zeigen dann schon als Piraten erkennbare Figuren und noch weiter fortgeschrittene sogar das Meer, fast so natürlich, wie wir es vom fertigen Sea of Thieves kennen.

Die Screenshots sind nicht etwa von einem Dataminer mühevoll ausgebuddelt oder von einem Brancheninsider geleakt worden, sondern ganz offiziell in den Credits von Sea of Thieves zum Anschauen verfügbar. Microsoft macht also keinen Hehl aus den Anfängen seines Piratenabenteuers. Nun ja, es ist immer leichter, unvorteilhafte Bilder aus seiner Vergangenheit zu zeigen, wenn die Gegenwart ein anderes Bild zutage fördert.

Es gibt indes gute Gründe dafür, weshalb Entwickler und Publisher ihre Spiele in den frühen Phasen ihrer Entstehung so sorgsam unter Verschluss halten. Dabei kann aus Marketingsicht auch die wenig schmeichelhafte Präsentation eines Titels der Grund sein. Schließlich will man nicht, dass sich ein Titel als Baustelle in das Gedächtnis brennt.

