In einem neuen Event in Sea of Thieves schicken euch die Bilge Rats vom 11. bis zum 25. Juli auf Schatzsuche unter Wasser. The Sunken Curse dreht sich um Statuen der Meermenschen, die mit einem Fluch belegt sind. Ihr findet sie in den den seichten Gewässern vor den Inseln und müsst sie zerstören, um den Fluch zu brechen. Um einige Statuen zu zerbröseln, braucht es jedoch mehr als nur einen mutigen Piraten.

Als Belohnung winken spezielle Titel und Bilge Rat Dublonen, mit denen ihr euch spezielle kosmetische Items erwerben könnt. Der Hut, das Kleid und die Jacke der, ähm, jammernden Seepocke (englisch: The Wailing Barnacle) stehen modebewussten Piraten und Piratinnen nur bis zum 25. Juli zum Kauf zur Verfügung. Das gleichnamige Tattoo bleibt dagegen dauerhaft im Spiel.

Parallel zum Start des Events wurde der Patch 1.1.6 veröffentlicht. Er bringt unter anderem Änderungen für das Interface, behebt Absturzursachen und sorgt für viele weitere kleine Verbesserungen. Die vollständigen englischen Patch-Notes mit allen Details zum The Sunken Curse Events und Patch 1.1.6 findet ihr auf Seite 2 dieser News.