Mit dem Patch 1.0.6 schwappt eine Flut an kosmetischen Gegenständen an Bord des »Sea of Thieves«-Kahns. Freibeuter mit Hang zum Individualismus können sich ab sofort mit zahlreichen Personalisierungsoptionen ausstatten. Die Aktualisierung auf den neuen Patch ist auf dem PC knapp 1,25 GB groß.

Es gibt neue Klamotten, Schiffsdesigns und Waffen für Admirale, Bilge Ratten, Sea Dogs und Sovereigns. Bevor wir die Angebote detaillierter durchgehen, noch ein kurzes Wort zu limitierten »Launch Crew«-Version des Eye of Reach, der Sniper-Waffe aus dem Spiel.

Das »Launch Crew« Eye of Reach, mit der Flasche als Zielfernrohr, erscheint zur Feier des einmonatigen Bestehens des Spiels und wird für 14 Tage für 1 Gold im Shop zu erwerben sein.

Daneben hat Rare auch die bereits beim letzten Update angekündigten kosmetischen Inhalte integriert. Wer nach neuem Gameplay-Content lechzt, muss sich noch ein wenig gedulden, muss aber sicher nicht verzagen. Die Roadmap verspricht ein großes Update noch im Mai.

Dann soll das Inhaltsupdate »The Hungering Deep« eine neue KI-Bedrohung einführen, welche den Besatzungen einiges an Koop-Geschick abverlangen soll. Zudem warten neue Mechaniken und eine wöchentliche Event-Reihe, welche den ganzen Mai andauern wird, auf die Piraten.

The #SeaOfThieves servers are back online! This patch brings 7 new clothing sets, 4 new ship customisation sets, multiple bug fixes and more! You can also purchase this special Eye of Reach for 1 gold to celebrate being at sea for a month! More: https://t.co/mskY0MoZLq pic.twitter.com/M9ZHX84bK0