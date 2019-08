Die komplette Story von Sekiro: Youtuber VaatiVidya erklärt euch alles

Die Geschichte von Sekiro: Shadows Die Twice fällt zwar konkreter aus als bei Dark Souls oder Bloodborne, lässt aber noch viele Fragen offen. Diese Art der offenen Erzählung ist typisch für den japanischen Entwickler From Software.

Für alle, die keine Lust haben, selbst zu grübeln, veröffentlicht Youtuber VaatiVidya deshalb eine Story-Zusammenfassung.

Teil 1 der Story-Videos haben wir euch bereits vorgestellt. Die Videoserie ist mittlerweile aber vollständig, sodass ihr die komplette Story von Sekiro mit Erklärungen am Stück genießen könnt, wenn sie beim Spielen an euch vorbeigegangen ist.

Die Videos enthalten dementsprechend natürlich auch Spoiler. Wollt ihr Sekiro ohne erleben, solltet ihr die Videos erst nach dem Spielen schauen.

Hier ist VaatiVidyas Story-Überblick zu Sekiro:

Wie entstehen die Story-Videos?

Vaati erstellt seine Videos mit Material aus dem Spiel oder Trailern und kombiniert sie mit Infos, die er aus dem Spiel (aus Item-Beschreibungen oder Dialogen) extrahiert hat oder holt sie sich aus offiziellen Quellen wie Interviews oder der Webseite.

Er interpretiert die Fakten dann und setzt sie in den Gesamtkontext von Sekiro. Hin und wieder spekuliert er auch, macht das aber deutlich und blendet auch seine Quellen ein. Als Zuschauer erkennt man also genau, was Fakt ist und was Spekulation und wird nicht auf eine falsche Fährte geführt.

Bei dieser Reihe kooperiert Vaati mit dem Youtuber TheParryGod, der für seine atmosphärischen Kurzfilme bekannt ist. Wir haben schon seinen Film zu Sekiro vorgestellt.

Durch die Zusammenarbeit mit TheParryGod, der Filmeffekte und Schnitte einsetzt, gewinnen Vaatis Videos noch einmal deutlich an optischer Qualität.

VaatiVidya ist für ähnliche Lore-Videos zu Dark Souls, Bloodborne und mehr bekannt. Wenn euch seine Videos oben gefallen, solltet ihr seinem Kanal mal einen Besuch abstatten.