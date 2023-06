Sengoku Dynasty: Der Mix aus Aufbau und Mittelalter-Rollenspiel zeigt neues Gameplay

Ähnlich und doch nicht nur vom Look her ein starker Kontrast, in etwa so ließen sich Medieval Dynasty und sein japanischer Bruder Sengoku Dynasty vergleichen.

Schleift eure Sense, schärft eure Holzfälleraxt und wachst die Bogensehnen: Der Early Access Release von Sengoku Dynasty rückt näher. Im dritten Quartal diesen Jahres soll es nun so weit sein, wie die Steam-Seite verkündet: Der geistige Nachfolger von Medieval Dynasty entführt euch ins spätmittelalterliche Japan und zeigt passend zum Summer Game Fest 2023 neue Szenen aus seinem Gameplay.

Sengoku Dynasty: Rollenspiel-Mix mit Städtebau und Open World zeigt neues Gameplay

Vertraut und doch frisch

Sengoku Dynasty bleibt den noch jungen Wurzeln der Serie mit seinem Spielablauf als eine einzigartige Mischung aus Aufbaustrategie, Lebenssimulation, Survival und Rollenspiel treu. Allerdings betont er einige Elemente anders, so sind zum Beispiel die Kämpfe weit prominenter im Spiel vertreten als noch im europäischen Verwandten.

Der Titel nutzt die Unreal Engine 5, um das feudale Japan zum Leben zu erwecken und zeigt eine einstmals von Hungersnot und Kriegen verwüstete Welt, in der man eine Dorfgemeinschaft aufbaut sowie eine Dynastie erschafft.

Sengoku Dynasty bietet einen neuen Blickwinkel auf die Sengoku-Ära. Hier geht es nicht um Samurais und Krieg, sondern um den alltäglichen Existenzkampf sowie die Widerstandsfähigkeit einfacher Leute. Jan Cieślar, CEO und Mitbegründer vom Entwickler Superkami

In einer Serie an Insider getauften Videos beleuchten die polnischen Entwickler Entstehung und Hintergründe ihres neuen Spieles, das parallel zur weiteren Arbeit an Medieval Dynasty Form annimmt. Von manchen Neuerungen profitieren auch beide Serienableger gleichzeitig, zum Beispiel vom Multiplayer. Dieser wird für Medieval nachgereicht und direkt zu Early-Access-Start in Sengoku enthalten sein.

Japans Welt als Star des Titels

Die verschiedenen Biome, die man erkunden darf, sollen die Vielfalt der natürlichen Schönheit Japans widerspiegeln. Sie reichen von Bambuswäldern, verschneiten Berggipfeln und idyllischen Kirschhainen bis hin zu weiten Ebenen oder malerischen nebelverhangenen heißen Quellen.

Die offene Welt von Sengoku Dynasty ist laut den Entwicklern riesig, wunderschön und voller einzigartiger Figuren, mit denen man interagieren darf. Einige davon sind freundlich, während andere versuchen, Unruhe zu stiften oder eure Existenz zu gefährden.

Habt ihr die virtuelle Zeitmaschine schon reserviert? Freut ihr euch auf Sengoku Dynasty oder lockt euch das Setting nicht? Wo wollt ihr eure erste Siedlung gründen? Eher hoch gelegen auf einer Ebene inmitten des Gebirges oder in einem verschlafenen Bambuswald, oder ganz woanders? Und habt ihr vielleicht sogar noch eine Idee für ein Setting, das sich gut in der Dynasty-Serie machen würde? Schreibt uns eure Gedanken und Ideen gerne in die Kommentare!