Großes Open-World-Rollenspiel im historischen Japan lädt zum Testen ein

Bald habt ihr mit etwas Glück die Gelegenheit, ein Dorf im feudalen Japan zu errichten.

Medieval Dynasty gewann 2020 die Herzen vieler Mittelalter-Fans für sich. Nachdem man im Anschluss an die ungewöhnliche Mischung aus Rollenspiel, Aufbau und Survival Wild West Dynasty veröffentlichte, geht es als Nächstes mit Sengoku Dynasty ins feudale Japan. Wer sich auf dieses Szenario besonders freut, kann sich jetzt für eine erste Testphase bewerben und das Spiel so vor Release ausprobieren.

Wie nehme ich teil?

Wie die Entwickler kürzlich auf Steam ankündigten, könnt ihr euch ab sofort für einen Playtest bewerben. Dazu benötigt ihr lediglich einen Steam-Account. Auf der Shopseite von Sengoku Dynasty findet ihr folgenden Button:

Klickt ihr einmal darauf, seid ihr für den Test vorgemerkt. Allerdings stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Sollten mehr Spielerinnen und Spieler teilnehmen wollen, werden die Plätze nach dem Zufallsprinzip verteilt.

Wann geht es los? Habt ihr einen Platz ergattert, dürft ihr das Spiel vom 22. Juni bis 29. Juni 2023 nach Herzenslust spielen. Jedoch müsst ihr auf einige Features verzichten und könnt nur einen Teil der Karte erkunden.

Was erwartet mich in Sengoku Dynasty?

10:14 Sengoku Dynasty - Vorschau-Video zum Open-World-Survival - Vorschau-Video zum Open-World-Survival

Im Vergleich zu Medieval Dynasty wagt man im spätmittelalterlichen Japan einige grundlegende Neuerungen. So ist von Anfang an ein Koop-Modus integriert, der auch während des Tests schon verfügbar ist. Nur mit mehreren Spielerinnen und Spielern könnt ihr dann größere Bauprojekte angehen. Außerdem spielen auch Kämpfe eine gewisse Rolle, sie sollen ausgefeilter als im Vorgänger sein.

Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, können wir euch unsere ausführliche Preview empfehlen. Mittelalter-Experte Fabiano konnte sich Sengoku Dynasty schon genauer anschauen.

Was haltet ihr bisher von Sengoku Dynasty? Habt ihr vielleicht schon Medieval Dynasty gespielt und freut euch auf das japanische Setting? Wollt ihr unbedingt am Playtest teilnehmen oder wartet ihr lieber auf das fertige Spiel? Überzeugen euch die bisher angekündigten Neuerungen oder gefiel euch Medieval Dynasty besser? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!