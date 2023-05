Sentinel: Neuer Shooter in Unreal Engine 5 kann sich mal sehen lassen, stammt von CoD- und Halo-Leuten

Sentinel erinnert an Halo, mal abgesehen von den Wikingern.

Ehemalige CoD- und Halo-Entwickler formieren sich unter dem Studio Pathless Productions, um einen eigenen Ego-Shooter herauszubringen. Für Sentinel nutzen sie die Unreal Engine 5 und zeigen jetzt einen ersten Trailer, der sich durchaus sehen lassen kann.

Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Trotzdem sind die Parallelen besonders zu Halo sofort zu erkennen.

So sieht Sentinel aus

Erstmal wollt ihr bestimmt selbst sehen, wovon wir reden. Hier gibt's den ersten Trailer von Sentinel:

1:50 Sentinel: Neuer »Wikinger-Shooter« zeigt erstes Gameplay in Unreal Engine 5

Was ist schon bekannt?

Im Trailer oben seht ihr Alien-Gegner, denen ihr mit futuristischen Knarren ordentlich einschenkt.

Die Entwickler beschreiben Sentinel als spaßige Sandbox-Koop-Erfahrung , in der ihr die Reste der Menschheit als technisch hochgerüsteter Weltraum-Wikinger verteidigen müsst. Es gibt also die eine oder andere Multiplayer-Komponente.

Einiges erinnert an Halo: Die üppige Vegetation, die offenen Level, das grundlegende Design der Aliens, die für die schweren Anzüge doch sehr dynamische Bewegung, das Display auf der Waffe ... Sentinel wählt zwar einen eigenen Stil, aber die Vorlage schimmert doch klar erkennbar hindurch. Zumindest für uns.

Was ist noch wichtig?

Bei dem Video handelt es sich um einen Vertical Slice, also eine Version, die zwar alle wichtigen Elemente des Spieles präsentiert, die aber noch am Anfang der Entwicklung stehen. An dem Spiel wird seit rund vier Monaten gearbeitet. Wir rechnen damit, dass bis zu einem Release-Termin noch einige Zeit ins Land geht.

Einer der Entwickler ist auch auf Twitter aktiv, wo das Video ebenfalls verfügbar ist. Für eine bessere Qualität empfehlen wir aber unser eingebettetes Video oben.

Was haltet ihr vom neuen Shooter Sentinel in Unreal Engine 5? Hättet ihr mal Lust auf ein Halo, das kein Halo ist? Bleibt ihr lieber beim Original? Oder fallen euch die Parallelen zum Master Chief gar nicht so ins Auge? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.