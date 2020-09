Serious Sam 4: Die Systemanforderungen sind da - und erstaunlich hoch

Serious Sam 4 hat die Systemanforderungen auf der offiziellen Steam-Seite bekanntgegeben. Sie stellen durchaus gehobene Ansprüche an eure Hardware.

Immerhin braucht ihr einen Achtkern-Prozessor und eine Grafikkarte vom Schlage einer RTX 2060 oder einer Radeon RX 5700, um die empfohlenen Anforderungen zu erfüllen.

Die folgenden minimalen Angaben beziehen sich dabei auf das Spielen in 720p mit 30 fps. Zu den empfohlenen Angaben gibt es keinen entsprechenden Hinweis, obwohl er einen großen Unterschied machen könnte.

So stellt beispielsweise das Spielen in Full HD mit 60 fps klar höhere Anforderungen an die Hardware als das Spielen in derselben Auflösung mit 30 fps.

Das sind die Systemvoraussetzungen

Mindestanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Windows 10 (64 Bit) Prozessor: Vierkern-CPU @ 2.5 GHz

Vierkern-CPU @ 2.5 GHz Arbeitsspeicher: 8,0 GByte RAM

8,0 GByte RAM Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 780/970/1050 oder AMD Radeon 7950/280/470 (3,0 GByte VRAM)

Nvidia Geforce GTX 780/970/1050 oder AMD Radeon 7950/280/470 (3,0 GByte VRAM) DirectX: Version 11

Version 11 Speicherplatz: 40 GByte verfügbarer Speicherplatz

40 GByte verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: Die Anforderungen beziehen sich auf eine Render-Auflösung von 720p bei 30 fps

Empfohlene Anforderungen

Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit, ab Version 1909)

Windows 10 (64 Bit, ab Version 1909) Prozessor: Achtkern-CPU @ 3.3 GHz

Achtkern-CPU @ 3.3 GHz Arbeitsspeicher: 16,0 GByte RAM

16,0 GByte RAM Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080/RTX 2060 oder AMD Radeon Vega64/5700 (8,0 GByte VRAM)

Nvidia Geforce GTX 1080/RTX 2060 oder AMD Radeon Vega64/5700 (8,0 GByte VRAM) DirectX: Version 12

Version 12 Speicherplatz: 40 GByte verfügbarer Speicherplatz

40 GByte verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: Empfohlene APIs sind DX12 und Vulkan.

Explosives Prequel

Serious Sam 4 - das ursprünglich noch den Untertitel »Planet Badass« trug - ist die Vorgeschichte der bekannten Shooter-Reihe. Darin überrennen Monster-Horden die Welt und ihr gehört zum letzten Widerstand.

Wie in den Vorgängern schießt und schreddert ihr euch mit allerlei abgedrehten Waffen durch die Gegner-Massen. Die Aliens setzen nämlich eher auf Masse statt Klasse, trotzdem erwarten euch auch ein paar haushohe Bossgegner.

Serious Sam 4 nutzt das sogenannte Legion-System, um tausende von Gegnern gleichzeitig darstellen zu können. Einen Vorgeschmack bekommt ihr in diesem Gameplay-Trailer:

Am 24. September 2020 geht es los mit der Alien-Jagd. Dann erscheint Serious Sam 4 bei Steam und GOG. Die Standard-Edition kostet etwa 40 Euro, die Deluxe-Version rund 50 Euro. Einen Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler gibt es übrigens auch.