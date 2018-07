Ein Open-World-Spiel ist Shadow of the Tomb Raider nicht, doch die Hub-Welt Paititi ist die größte ihrer Art in der Serienhistorie. Paititi ist eine Dschungel-Stadt in Lateinamerika, abseits der Zivilisation. Wie im neuen und mit zehn Minuten sehr ausführlichen Gameplayvideo zu sehen ist, bevölkern zahlreiche NPCs die Siedlung und hauchen der virtuellen Gesellschaft einiges an Leben ein.

Lara kann mit den Einwohnern wahlweise in deren Muttersprache kommunizieren, oder in der gewählten Spracheinstellung für des Spiels. Während in der Stadt das Leben pulsiert und auf den Straßen zahlreiche Händler, spielende Kinder, Lamas, Musikanten und allerlei anderes Fußvolk anzutreffen sind, geht es in den Gräbern außerhalb von Paititi eher einsam zu. Hier steht die Lösung klassischer Rätsel an der Tagesordnung.

Auf dem Weg zu den Dungeons kämpft sich Lara durch den Dschungel, kann die Umgebung in Gefechten zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und muss immer wieder an Felswänden hochklettern. All das führt sie näher an ihr Ziel, die drohende Maya-Apokalypse zu verhindern. Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 erscheinen.

