Shenmue 3 erfreut Fans mit einem stimmungsvollen Trailer

Nachrichten zu Shenmue 3 standen in den letzten Monaten unter keinem guten Stern. Von einer relativ unerwarteten Epic-Exklusivität bis hin zu der Kontroverse um die Rückerstattungsmöglichkeiten für Kickstarter-Unterstützer. Dafür ist es jetzt eigentlich umso schöner, dass Fans des Titels endlich mal wieder Grund zur Freude haben. Konkret handelt es sich dabei um den neuen Trailer der Tokyo Game Show 2019.

Anstatt Action und Story in den Mittelpunkt zu rücken ist hier die Atmosphäre der Spielwelt der Star. So seht ihr musikalisch untermalte Szenen, während die Kamera euch die Natur zeigt oder Eindrücke der Trainingsrunden eines Kampfkunst-Dojos präsentiert. Und obwohl die Grafik des Spiels bereits früher kritisiert wurde, schaffen es Bilder von kleinen asiatischen Städtchen bei Nacht oder Regen, dennoch einen gewissen Charme zu versprühen und die Atmosphäre hervorstechen zu lassen.

Den Fans gefällt es. Nach nicht einmal einen Tag haben sich mehr als 27.000 Nutzer den Trailer auf dem offiziellen Youtube-Kanal angesehen und bereits mehr als 900 Mal positiv bewertet. Zahlen, die die letzten Videos zu dem Spiel, wohl auch aufgrund der Kontroverse um die erst jüngst angekündigte Epic Exklusivität, nicht erreichen konnten.

Neben dem »Spirit of the Land« genannten Trailer erschien zudem noch die japanische Version des bereits auf der gamescom gezeigten »A Day in Shenmue«-Videos. Das wird vor allem für an der japanischen Sprachausgabe interessierten Spieler interessant sein sein, denen die englische Synchronisation nicht so ganz liegt.

Die Entwicklungsgeschichte um Shenmue 3 wurde zu einem ganz eigenen Drama. Erst vor wenigen Tagen begann die von den Fans geforderte Refund-Periode. Die fällt jedoch relativ kurz aus: Wer sein Geld zurück will, muss innerhalb von zwei Wochen reagieren. Bis man sein Geld danach wieder auf dem Konto vorfindet, können aber einige Monate verstreichen.