Der größte Shooter-Flop des Jahres will, dass ihr ihm eine zweite Chance gebt

Immortals of Aveum hatte im an Highlights reichen Spielejahr 2023 keine Chance. Jetzt wagen die Entwickler des Shooters einen Neustart.

2023 erschien ein neuer Ego-Shooter, der von Spielern gemieden wurde wie die Pest. Und nein, der Titel fängt nicht mit Call of Duty an und hört mit Modern Warfare 3 auf. Die Rede ist von dem Spiel, dessen mieserable Verkaufszahlen die Entwickler kurz nach Release dazu gezwungen hat, fast 50 Prozent des Mitarbeiterstamms zu kündigen.

Jetzt will Immortals of Aveum es nochmal wissen und startet eine große »Spiel mit mir«-Offensive, die Shooter-Fans auf die in unserem Test gar nicht soooo schlecht weggekommenen Magie-Ballerei aufmerksam machen soll. Dazu gehören ein Update für New Game Plus und eine kostenlose Demo.

Angesichts von desolaten Spielerzahlen (zum Launch waren auf Steam maximal 751 Menschen gleichzeitig im Spiel) scheint das auch bitter nötig.

Demo und neues Endgame

Beginnen wir mit der Trial-Version, die es ab sofort auf Steam zum Download gibt (oder alternativ in der EA App) und mehrere Levels vom Beginn des Spiels beinhaltet. Euer Savegame könnt ihr anschließend in die Vollversion übernehmen.

Die kommt aber immer noch zum Vollpreis von knapp 60 Euro daher, obwohl Electronic Arts in einer Pressemitteilung von einem zeitlich begrenzten Rabatt um 50 Prozent spricht. Wir haben um eine Erklärung des Publishers gebeten und aktualisieren diese News mit der Antwort, sobald verfügbar.

Wer Immortals of Aveum schon gespielt hat, der darf sich auf neue Inhalte freuen: Mit dem sogenannten Echokollektor-Update feiert eine neue Endgame-Mechanik Einzug ins Spiel, bei der ihr vier Portale durchschreiten und einen frischen Bossgegner besiegen müsst. Mehr dazu erfahrt ihr im passenden Trailer:

0:37 So versucht euch Immortals of Aveum zu überzeugen, dass es kein schlechter Shooter ist

Darüber hinaus schaltet Patch 1.0.6.0. das New Game Plus frei: Ihr könnt euer Savegame von Ende des Spiels weiterführen und in einer neuen Partie alle Ausrüstungsgegenstände und freigeschalteten Skills behalten. Gleichzeitig bekommen Gegner angepasste Statuswerte und Fähigkeiten, damit ihr trotzdem noch eine Herausforderung habt. In die gleiche Kerbe schlägt der neue, noch härtere Großmagnus-Schwierigkeitsgrad.

Immortals of Aveum bald im Game Pass?

In einem Interview mit Windows Central hat der CEO von Entwickler Ascendant Studios desweiteren verlautbaren lassen, dass sich das Studio aktuell in Gesprächen mit Microsoft und Sony befindet, um Immortals of Aveum in deren Abo-Dienste Xbox Game Pass und PlayStation Plus zu integrieren.

»Ja, wir sprechen mit ihnen darüber, das Spiel auf diese beiden Dienste zu bringen. Wir haben noch kein Datum, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es passieren wird.« Bret Robbins, CEO von Ascendant Studios

Das Gespräch mit den Kollegen drehte sich auch um die Entlassungen nach dem August-Release von Immortals of Aveum und der harten wirtschaftlichen Realität, mit der sich das Studio auseinandersetzen muss. Robbins: