Immortals of Aveum spaltet die Kritiker, auch auf Steam fällt der Start sehr bescheiden aus

Optik hui, spielerisch so lala? Die Meinungen zu Immortals of Aveum gehen stark auseinander.

Auf der gamescom Opening Night Live gab es nicht nur zahlreiche Ankündigungen und Updates zu kommenden Spielen, sondern auch einen neuen Trailer anlässlich der Veröffentlichtung des Ego-Shooters Immortals of Aveum. Der Titel setzt auf opulente Zaubersprüche statt auf traditionelle Knarren und konnte mit seiner hübschen Grafik bereits für einiges an Aufmerksamkeit sorgen.

Inzwischen sind auch zahlreiche Pressestimmen bei Metacritic und Opencritic aufgetaucht und zeichnen ein eher bescheidenes Bild. Auch auf Steam kommt das Spiel nicht besonders gut weg. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die einzelnen Wertungen sowie das Für und Wider im Detail werfen.

Was sagen wir selbst zu Immortals of Aveum? Das erfahrt ihr in unserem eigenen Test:

Immortals of Aveum: Die internationalen Wertungen im Überblick

Bei Metacritic steht die Magie-Ballerei bei passablen 70 Punkten, auf Opencritic sind es gar 74 Punkte. Kein Totalschaden also, könnte man sagen, aber mit einigen Problemen behaftet, die je nach Pressestimme anders gewichtet werden.

Webseite Wertung Gaming Age 91 Noisy Pixel 90 The Games Machine 85 Gaming Nexus 85 GamePro 80 Game Informer 80 Dexerto 80 VGC 80 TheSixthAxis 70 Gamepressure 70 Wccftech 65 Gamespot 50 Eurogamer 40

1:31 Immortals of Aveum: Wir ballern einen Boss und seine Handlanger weg

Das sagen die internationalen Tests zu Immortals of Aveum

Von den professionellen Kritikern gelobt werden zumeist Optik und Action gelobt. Immortals of Aveum zaubert demnach ein Spektakel auf euren Bildschirm. Auch die Grundpfeiler der Story werden immer wieder positiv hervorgehoben.

So schreibt etwa James Paley von COGconntected:

Ich hatte eine Menge Spaß mit Immortals. Die Kämpfe sind rasant, explosiv und flüssig. Alles sieht fantastisch aus, einfach ein kolossaler, farbenfroher Angriff auf die Sinne auf Schritt und Tritt. Die Rätsel sind eine angenehme Abwechslung. Der Schreibstil hat zwar seine Höhen und Tiefen, aber die Geschichte selbst ist ein echter Ritt.

Im Detail verliert sich die Handlung dann aber nach Ansicht vieler Tester doch zu sehr in eher schwachen Dialogen, worunter die Erzählung leidet. Außerdem wird Immortals of Aveum leider von Performanceproblemen auf dem PC geplagt, wofür das Spiel wertungstechnisch ebenfalls Tribut zollt.

Lennard Verhage von Playsense begründet seine Wertung von 80 Punkten wie folgt:

Die Kombination eines Shooters mit Magie sorgt für ein interessantes Gameplay und es wurde viel Wert auf die Geschichte, die Umgebungen und die Abwechslung im Kampf gelegt. Das kommt gut an und sorgt für ein angenehmes Erlebnis. Gleichzeitig ist die Leistung aufgrund einer instabilen Framerate noch nicht optimal und einige Witze wirken etwas deplatziert.

Äußerst kritisch zeigt sich Gamespot. Dort hält Jordan Ramée am Jurytisch das 50-Punkte-Schild empor und äußert sich im Fazit wie folgt:

[...] Dadurch wirkt die Geschichte insgesamt unausgegoren, was die uncharakteristischen Handlungen des unsympathischen Protagonisten noch unterstreicht. Die eigentliche Schießerei läuft etwas besser, [...]. Aber auch das kommt zu kurz - die wiederholte Verwendung von Gegnern und Arenalayouts führt zu repetitiven Feuergefechten, und die schiere Anzahl der Kampfoptionen ist schwer zu überblicken, [...] Ich habe kleine Teile von Immortals of Aveum genossen, aber nicht genug, um es unbedingt zu empfehlen.

Auch auf Steam noch Startschwierigkeiten

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die User-Reviews bei Steam. Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind 158 Rezensionen zusammengekommen, davon fallen jedoch nur rund 67 Prozent positiv aus. Unterm Strich reicht es momentan deshalb nur für ein Ausgeglichen .

Die negativen Stimmen bei Steam kritisieren meist die hohen Hardware-Anforderungen und damit verbundene Performanceprobleme. Es gibt aber auch viele positive Reviews. Gelobt werden auch hier zumeist die spaßige, kurzweilige Action sowie die grundsätzlich interessante Geschichte.

Habt ihr bereits Immortals of Aveum gespielt? Wenn ja, sind wir natürlich auch brennend an eurer Meinung interessiert! Wie läuft das anspruchsvolle Spiel auf eurem Rechner? Was sagt ihr zur Handlung? Kann die Action euch auch so sehr packen wie viele der Pressekritiker? Wir sind gespannt auf eure Erfahrungsberichte, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!