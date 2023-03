Einer der besten Shooter-Spieler der Welt kündigt sein eigenes Open-World-Spiel an

Shroud macht jetzt sein eigenes Spiel: AAA-Survival mit Open World. Bildquelle: Splash Damage

Wer sich für Shooter interessiert, dem dürfte Shroud durchaus ein Begriff sein. Der Twitch-Streamer gibt nun bekannt, ein eigenes Videospiel zu entwickeln: Project Astrid. Wir liefern euch alle bisher bekannten Infos dazu.

Shroud und Project Astrid

Wer ist nochmal Shroud? Michael Shroud Grzesiek ist ein ehemaliger Counter-Strike-Profi und populärer Twitch-Streamer. Zu seinen Spezialgebieten zählen wenig überraschend die größten Shooter-Franchises - wie zum Beispiel Doom, Halo oder Gears of War. Auf Twitch versammelt der 28-Jährige aktuell 10.5 Millionen Follower, auf YouTube 6.8 Millionen Abonnenten hinter sich.

Was für ein Spiel wird Project Astrid? Mithilfe seines Streamer-Kollegen Chris Sacriel Ball will Shroud ein neues AAA-Survival-Spiel mit Open World auf den Markt bringen. Für die eigentliche Entwicklung ist das Studio Splash Damage verantwortlich, das zuvor an Titeln wie Brink, Gears Tactics, oder zuletzt Transformers Reactice veröffentlichte.

Das offizielle Ankündigungsvideo zu Project Astrid könnt ihr euch im Folgenden ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht das erste Spiele-Projekt eines Influencers: In den letzten Jahren haben sich vermehrt Streamer und Gaming-Influencer hinter die Kulissen der Spieleentwicklung gewagt. So zum Beispiel YouTuber Jason Dunkey Gastrow mit seinem Publishing-Label Bigmode oder Dr. Disrespect mit dem Ego-Shooter Deadrop. Letzterer sorgte aber gerade mit einem Fokus auf NFTs und Blockchain-Technologie für Kritik.

Viele offene Fragen: Konkrete Infos zu Project Astrid gibt es derzeit nicht, ebenso sind keine Plattformen oder ein Release-Termin dafür bekannt. Bild- oder gar Videomaterial lässt ebenfalls auf sich warten. Diesbezüglich müssen sich interessierte Spiele-Fans erstmal noch in Geduld üben.

Was haltet ihr von der Ankündigung des Streamers Shroud, ein eigenes AAA-Survival-Spiel mit Open World zu entwickeln? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Project Astrid? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!