Siege Survival: Gloria Victis ist ein Survival-Spiel der etwas anderen Art. Denn hier müsst ihr eine Burg während einer Belagerung der Wikinger verwalten und dabei hoffen, dass eure rettende Verstärkung rechtzeitig eintrifft. Dabei macht sich der Titel das Setting des MMORPGs Gloria Victis zu eigen.

Neues Gameplay zum Belagerungsspiel: In einer etwa acht Minuten langen Walkthrough zeigt euch die Entwickler von Black Eye Games und FishTankStudio selbst, wie sich Siege Survival spielt:

Wie überlebt ihr die Belagerung?

Auf Soldaten könnt ihr in dem Spiel nicht setzen. Denn die sind damit beschäftigt, die feindlichen Angreifer abzuwehren. Stattdessen liegt der Fokus des Spiels auf den normalsterblichen Bewohnern und Arbeitern der Festung. Jeder von denen hat seine eigenen Stärken und Schwächen, die ihr euch zunutze machen müsst.

Bau in der Festung: In der Basis selbst könnt ihr diverse Gebäude wie etwa Werkstätten und Farmen verwenden. Allerdings seid ihr bei deren Platzierung häufig recht eingeschränkt. Denn da die Festung belagert wird, kann es gerne mal zu Bränden oder anderen unvorhersehbaren Problemen kommen. Lasst ihr zwischen den verschiedenen Bauten etwas zu wenig Platz, dann kann sich ein Feuer sehr schnell ausbreiten.

Plündern außerhalb der Mauern: Ressourcen bekommt ihr indes nur abends, indem ihr euch aus der Festung herausschleicht. In diesen Abschnitten spielt sich das Spiel ein wenig wie etwa Commandos oder Shadow Tactics und ihr müsst versuchen, nicht von den Feinden gesehen zu werden. Gleichzeitig kommen Elemente von This War of Mine zum tragen. Denn ihr habt nur begrenzt Platz und müsst entscheiden, was ihr am dringendsten benötigt.

Ein erster Trailer stimmt euch noch einmal auf das Setting ein:

Wann ist der Release? Das Spiel soll im zweiten Quartal 2021 auf GOG und Steam erscheinen. Wer sich schon jetzt einen Eindruck verschaffen will, kann eine kostenlose Demo, die sich selbst als Prolog versteht, herunterladen und spielen.

Mehr spannende Spiele des Survival-Genres

Auch wenn man bei dem Begriff Survival-Spiel häufig an Titel wie etwa Rust oder The Forest denkt, decken sie doch eine ganze Bandbreite an Genres ab. In unsere großen Übersicht haben wir alle möglichen Vertreter gesammelt, in denen es darum geht, zu überleben.

Denn beim Überleben geht es nicht nur darum, Lebensmittel zu finden, auch der richtige Bau eine Endzeitbasis kann elementar sein. Dadurch kommen nicht nur Fans von Action auf ihre Kosten, sondern auch Strategen.