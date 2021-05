Resident Evil 8, die Mass Effect: Legendary Edition und der erste große Story-DLC für Assassin's Creed Valhalla - der Spiele-Mai 2021 hat schon ordentlich vorgelegt. Doch keine Sorge: Jetzt geht es ähnlich aufregend weiter. Vor allem Fans von Aufbau-Spielen, SciFi-Shootern und Endzeit-Survival in der Zombie-Apokalypse dürften mit den PC-Releases der Woche auf ihre Kosten kommen.

Wir liefern euch eine Übersicht, welche neuen Spiele in den nächsten Tagen auf Steam und Co. aufschlagen. Unten findet ihr vier spannende Highlights, hier geht's direkt zur kompakten Liste.

Days Gone

Release: 18. Mai 2021 | Store: Steam | Genre: Action

Worum geht's? Mit dem ehemals PS4-exklusiven Spiel geht es jetzt auch endlich auf dem PC in die von Zombies - Verzeihung - »Freakern« verseuchte Endzeit. In der Biker-Kutte des Drifters Deacon St. John schlagen wir uns durch die Postapokalypse, sammeln Ressourcen und erledigen Aufträge für Siedlungen von Überlebenden. Dabei müsst ihr euch mit zahlreichen Survival-Light-Mechaniken beschäftigen und so beispielsweise auf den Zustand eures Motorrads oder euren Benzintank achten.

Für wen geeignet? Days Gone erschien ursprünglich 2019 für die Playstation 4 und spaltete dabei die Gemüter: für die einen Fans eine unterschätzte Survival-Perle, für andere ein Spiel, das zu stark unter seiner mauen Story und dem unsympathischen Hauptcharakter leidet. Unabhängig davon besticht Days Gone durch eine wunderschöne Spielwelt im ansehnlichen Grafikgewand. Und auch die Survival-Mechaniken begeistern Fans des Genres - vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden.

Siege Survival: Gloria Victis

Release: 18. Mai 2021 | Store: Steam | Genre: Aufbau-Strategie

Worum geht's? Das Mittelalter-Spiel Siege Survival möchte Burgbelagerungen einen neuen Twist verleihen. Wie das gehen soll? Ganz einfach: Siege Survival ist eine Art Mischung aus Aufbau- und Survival-Spiel. Wir verwalten eine Burg, während sie der Belagerung marodierender Wikinger standhalten muss. Und dabei dürfen wir nicht auf ausgebildete Soldaten hoffen, sondern müssen mit den normalsterblichen Bewohnern der Festung arbeiten.

Für wen geeignet? Gloria Victis dürfte allemal etwas Schwung in das altbekannte Strategie-Genre bringen. Wer sich also für ein mittelalterliches Setting, Aufbau-Strategie gespickt mit Survival-Elementen und mal eine etwas andere Perspektive als die von Soldaten und Feldherren interessiert, sollte zumindest einen Blick riskieren.

Elite Dangerous: Odyssey

Release: 19. Mai 2021 | Store: Steam | Genre: Action

Darum geht's: Die Weltraum-Sim Elite Dangerous begibt sich mit ihrer neuesten Bezahlerweiterung Odyssey in Shooter-Gefilde. Erstmals dürfen wir unsere Raumschiffe verlassen und Planeten sowie Stationen zu Fuß erkunden. Und dann natürlich auch ballern.

Für wen geeignet? Für Fans von Elite Dangerous dürfte Odyssey zweifelsohne eins der spannendsten Addons der letzten Jahre darstellen. Immerhin bekommen Spieler damit eine völlig neue Gameplay-Facette offenbart. Doch auch für interessierte Neueinsteiger dürfte Odyssey die perfekte Gelegenheit darstellern, einen Blick auf die Weltraum-Sim zu werfen, die ihnen ansonst ein wenig zu trocken beziehungsweise Weltraum-lastig erschien.

Frozenheim

Release: 20. Mai 2021 | Store: Steam | Genre: Aufbau-Strategie

Darum geht's: Nein, Frozenheim hat genau genommen nichts mit Valheim zu tun - auch wenn die Parallelen nicht von der Hand zu weisen sind: In einem Wikinger-Setting verantworten wir die Aufbau unseres eigenen kleinen Dorfes. Statt auf knüppelharte Survival-Elemente, die unserer eigenen Spielfigur das (Über)leben schwer machen, funktioniert Frozenheim aber mehr wie ein klassisches Aufbaustrategiespiel.

Für wen geeignet: In Frozenheim bauen wir nicht nur unsere eigene Siedlung auf, sondern schicken unsere Wikinger-Krieger auch auf Expeditionen und Raubzüge. Gleichzeitig müssen wir unser eigenes Dorf vor Plünderern schützen. Zwei stimmige Ideen, die sich optimal in das Wikinger-Setting einfügen. Insgesamt für Fans des Genres oder gar von Valheim allemal ausprobierenswert.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Dienstag, 18. Mai 2021

Days Gone: Ehemals PS4-exklusives Open-World-Spiel mit Survival-Mechaniken. Wir schlagen uns als Biker durch die Zombie-Apokalypse und unser bester Freund ist ein Motorrad.

Siege Survival: Gloria Victis: Burgbelagerung im Aufbauspielgewand aus einer etwas anderen Perspektive. Wir versuchen, Arbeiter und Bewohner durch einen Wikingerangriff zu bugsieren.

Snowrunner: Season 4: Die Fahrzeug-Simulation Snowrunner startet am 18. Mai nicht nur in ihre vierte Season, sondern landet damit zugleich zum ersten Mal auf Steam, nachdem die Epic-Exklusivität zu diesem Termin endet.

Ab Mittwoch, 19. Mai 2021

Elite Dangerous: Odyssey: Die neueste Erweiterung für die SciFi-Simulation, dank der ihr Raumschiffe verlassen, Planeten erkunden und Waffen in die Hand nehmen könnt.

Sunless Skies: Sovereign Edition: Die generalüberholte Version des Weltraum-Horrors mit Roguelike-Mechaniken Sunless Skies, die mit sämtlichen technischen wie spielerischen Verbesserungen daherkommt.

Ab Donnerstag, 20. Mai 2021

Frozenheim: Wikinger-Aufbauspiel, in dem wir im frostigen Skandinavien das Überleben unserer eigenen Siedlung sichern und sie irgendwann zu einer mächtigen Festung aufbauen.

Grand Casino Tycoon: Hier managen wir unser eigenes Casino und versuchen, unseren treuen Besuchern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Aufbauspiel nimmt sich nicht immer ernst und kommt mit einem etwas gewöhnungsbedürftigen Comic-Look daher.

Just Die Already: Das neueste Sandbox-Spiel der Macher des Goat Simulators, in dem wir als Rentner in einer dystopischen Zukunft ums Überleben kämpfen. Wahlweise auch im Koop spielbar.

The Wild at Heart: Hier trifft Pikmin auf Don't Starve. In der Rolle des jungen Wakes kommandieren wir kleine sogenannte Elflinge und bekämpfen mit ihnen Feinde sowie Bossgegner. Ressourcen und Items sammeln darf dabei nicht vernachlässigt werden.

Prison Simulator: Prologue: Die kostenlose Demo zum Prison Simulator, in der wir nicht nur die Insassen eines Gefängnisses verwalten, sondern gleichzeitig als Wärter agieren. Dabei müssen wir nicht nur gucken, dass alles läuft, sondern auch den ein oder anderen Aufstand niederschlagen.

Ab Freitag, 21. Mai 2021

Knockout City: EAs neuestes Multiplayer-Spiel, in dem sich alles um rasante Völkerballpartien dreht. Zum Release ist Knockout City übrigens kostenlos - allerdings nur für zehn Tage. Solltet ihr danach weiterspielen wollen, müsst ihr den vollen Preis bezahlen.

