Sci-Fi-Legende Sigourney Weaver wird 2026 Teil von Star Wars und wir kennen schon viele Details zu ihrer Rolle

Keine Sorge, Sigourney geht's gut, das hier ist nur eine Fotomontage! Bildquelle: Disney / Lucasfilm / 20th Century Studios

Auch im reifen Alter von 75 Jahren kennt Sigourney Weaver kein Pardon mit Abschaum. Das gilt sowohl für gefräßige Xenomorphs, die ihr im Weltall zu nahe kommen, als auch für Schmuggler und Banditen im Outer Rim der Star-Wars-Galaxie.

In The Mandalorian and Grogu wird Sigourney Weaver nämlich für Recht und Ordnung sorgen. Auf der derzeit stattfindenden Star Wars Celebration 2025 äußert sie sich jetzt erstmals ausführlicher zu ihrer Rolle.

Ich hoffe, ich bin ein ziemlich harter Boss

Der erste Star-Wars-Film seit 2019 wird neben den beiden namensgebenden Protagonisten auch eine hartgesottene Rebellen-Pilotin zeigen. Denn genau das ist die Rolle, für die Weaver verpflichtet wurde.

Gegenüber Collider verrät die Schauspielerin zumindest:

Ich bin eine Pilotin, die mit der Rebellion aufgestiegen ist, und meine Aufgabe ist es jetzt, irgendwo im Outer Rim die Neue Republik vor all dem Abschaum zu beschützen, der es geschafft hat, dorthin vorzudringen. Dafür brauche ich jemanden wie den Mandalorianer. […] Ich hatte eine tolle Zeit. Ich hoffe, ich bin ein ziemlich harter Boss. Ich muss den Job erledigen.

Große Veränderung bei Grogu?

Im Zentrum des Star-Wars-Films steht auch der kleine, grüne Sidekick von Mando. Grogu war in den bisherigen drei Staffeln der Disney-Plus-Serie ein eher unbescholtenes, kleines Kerlchen, der nur im Angesicht großer Gefahr zeigen konnte, was er auf dem Kasten hat.

Wie Sigourney Weaver gegenüber IGN andeutet, könnte Yoda 2.0 im Kinofilm aber einiges dazugelernt haben:

Ich habe das Gefühl, dass Grogu sich von einem kleinen, lernenden Wesen zu jemandem entwickelt hat, der echte Fähigkeiten besitzt. Und in der Tat ist er jetzt der Lehrling, und ich hatte das Gefühl, dass ich einen großen Unterschied zur Serie erkennen konnte.

The Mandalorian and Grogu startet in Deutschland am 21. Mai 2026. Bis zum Kinobesuch dauert es also noch ein Weilchen. Wann wir mit einem ersten Trailer rechnen können, ist nicht bekannt.

Da auf der Star Wars Celebration in Japan noch kein Teaser gezeigt wurde, gilt die hauseigene Disney-Messe D23 als nächster aussichtsreicher Termin. Das Event steigt vom 29. bis 31. August 2025 und ist bekannt für erste Einblicke in kommende Star-Wars- und Marvel-Projekte.