Star Wars Outlaws: Der zweite Story-DLC bringt einen alten Fanliebling aus den Klonkriegen zurück

Ein bisschen wie der Jack Sparrow des Star-Wars-Universums: Weltraum-Freibeuter Hondo Ohnaka.

Am 15. Mai 2025 stürzen sich Kay Vess und Nix in ein neues Abenteuer. Mit A Pirate’s Fortune lässt der Release des zweiten Story-DLCs für Star Wars Outlaws nicht mehr lange auf sich warten und dabei gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Hondo Ohnaka - seines Zeichens Weltraumfreibeuter und Liebling vieler Clone-Wars-Fans.

Worum geht's in A Pirate's Fortune?

Dabei verschlägt es die Crew der Trailblazer in das Khepi-System, wo die Miyuki Handelsförderation als neue Fraktion agiert. Mit Stinger Tash und ihren Rokana Raiders treten außerdem neue Gegenspieler auf den Plan.

Was genau euch in A Pirate’s Fortune erwartet, verrät euch schon mal der offizielle Trailer zum Story-DLC:

1:13 Star Wars Outlaws: Im zweiten Story-DLC A Pirate's Fortune kämpft Kay Vess mit Piraten gegen Piraten

Preis und Release zum neuen Outlaws-DLC

Wer sich an der Seite von Hondo Ohnaka in ein Abenteuer stürzen will, kann das mit dem circa 40 Euro teuren Season Pass automatisch (und bekommt damit auch den ersten Story-DLC Wild Card) oder legt 15 Euro nur für das Addon auf den digitalen Tisch. Zutritt zum Khepi-System gibt es allerdings nur, wenn ihr die Haupt-Story von Star Wars Outlaws bereits abgeschlossen habt.

Wer sich den Season Pass oder A Pirate’s Fortune nicht leisten möchte, darf sich übrigens trotzdem auf den 15. Mai freuen: Alle Spieler von Star Wars Outlaws bekommen zu dem Termin ein paar kosmetische Gegenstände spendiert - wie gewohnt für Nix, Kays Speeder und die Trailblazer.

Von der Star Wars Celebration gibt es übrigens eine weitere wichtige Neuigkeit zu Star Wars Outlaws: Wer aktuell mit einer Vorbestellung der Nintendo Switch 2 liebäugelt, darf sich auch schon mal den 4. September 2025 im Kalender anstreichen. Zu diesem Termin erscheint eine dedizierte Switch-2-Version von Star Wars Outlaws.

Was wir von Star Wars Outlaws halten, könnt ihr im ausführlichen Test unseres gutaussehenden Spice-Schmugglers Dimitry nachlesen. Der Herzensbrecher und Krieg-der-Sterne-Experte hat das Abenteuer von Kay Vess einen Härtetest unterzogen und liefert euch dazu sein persönliches Fazit.

Mehr Neuigkeiten von der Star Wars Celebration 2025 in Japan