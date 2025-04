Erste Reaktionen zu Andor Staffel 2 warnen: »Damit muss sich Star Wars jetzt für immer messen!«

Die ersten Reaktionen auf die zweite Staffel seiner Solo-Serie dürften Cassian Andor (Diego Luna) allemal ein Lächeln entlocken. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 23. April 2025 startet Staffel 2 von Andor bei Disney Plus und Star-Wars-Fans dürften bereits auf heißen Kohlen sitzen. Immerhin gilt die erste Season als das Beste, was der Serien-Kosmos von Disney momentan zu bieten hat.

Können die neue Folgen nun das unverschämt hohe Niveau halten, das Showrunner Tony Gilroy zu verantworten hat? Es sieht ganz danach aus. Zu Andor: Staffel 2 sind erste Kritiker-Reaktionen aufgeschlagen und die versprechen Großes.

Beachtet dabei natürlich: Hierbei handelt es sich nicht um finale Reviews, sondern lediglich erste Reaktionen, die Kritiker aktuell auf soziale Medien teilen dürfen. Vollwertige Staffelbesprechungen dürften kurz vor Release folgen und vielleicht haben wir ebenfalls etwas für euch vorbereitet.

So euphorisch fallen die ersten Reaktionen zu Andor: Staffel 2 aus

Kommen wir aber erstmal zu den Ersteindrücken, die aktuell rund um die neuen Andor-Folgen durchs Netz geistern.

Auf einem Niveau mit Better Call Saul ist Andor eines der bereicherndsten Prequels aller Zeiten. Das war schon in der ersten Staffel abzusehen, aber in der zweiten Staffel wird das nur noch verstärkt. Season 2 bereichert Rogue One und die Original-Trilogie und es gibt sogar eine coole Anspielung auf Das Erwachen der Macht. - Brian Davids von The Hollywood Reporter Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Schaut man sich die neue Staffel von Andor an, kann man an manchen Stellen viele Parallelen zu unserer eigenen Situation in der echten Welt ziehen, oder was ich als das ist zu real beschreiben würde. Season 2 ist roh, intensiv, und obwohl sie sich von der ersten Staffel unterscheidet, ist sie genauso hervorragend. Die Episoden 8-12 gehören zum besten, was das Fernsehen zu bieten hat. - Hunter Bolding von That Hashtag Show Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Staffel 2 ist eine weitere Meisterleistung von Tony Gilroy. Strukturell und erzählerisch ganz anders als Season 1, aber immer noch sehr, sehr effektiv in der Schaffung einer verheerend starken und herzzerreißenden Staffel 2. Diego Luna reiht sich hier mühelos in die Riege der besten Star Wars-Darsteller ein. Vor allem die Ghorman-Storyline ist absolut fesselnd und konkurriert mit dem Narkina-5-Bogen um den Titel der besten Star Wars-Erzählung aller Zeiten. - Jacob Fisher von DiscussingFilm

Diese Staffel ist weitaus umfangreicher als die vorherige und besticht durch ihre vielschichtige Erzählung und das charakterorientierte Drama. Jede Figur bekommt die Gelegenheit zu glänzen, die Handlung ist fesselnd, die Darsteller sind hervorragend und die Serie liefert wirklich einige der besten Star Wars-Inhalte der letzten Zeit. - Phil Roberts von Future of the Force

Die Entscheidung, die zwölf Episoden von Staffel 2 in vier Abschnitte zu je drei Episoden aufzuteilen, funktioniert hervorragend. Diese Struktur trägt stark zum Erfolg eines der unglaublichsten Aspekte der Staffel bei - die vielen Schichten einer sich entwickelnden Rebellion, die die Serie effektiv darstellen kann ... Es ist eine geradezu phänomenale Fernsehstaffel, eine exzellente Serie insgesamt und auch eine echte Errungenschaft, wenn es um die Erzählung von Franchise-Geschichten geht. - Perri Nemiroff von Collider

Andor Staffel 2 setzt eine bemerkenswert intensive, nachdenkliche Sichtweise auf Star Wars fort, die sich auf eine Weise aktuell anfühlt und die sowohl stark als auch manchmal herzzerreißend ist. Der rasante Durchlauf von vier Jahren Geschichte in 12 Episoden macht einige Aspekte manchmal unzusammenhängend, aber der Kern der Serie bleibt stark. - Eric Goldman von IGN

Die zweite Staffel von Andor hat Momente, die sogar noch spannender sind als die erste, aber sie ist etwas zu uneinheitlich, um die gleichen Höhen wie ihr Vorgänger zu erreichen. Ich hatte das Gefühl, dass man die Serie auf 2 volle Staffeln hätte ausdehnen sollen, statt nur auf eine. Immer noch klasse, aber ein kleiner Rückschritt. - TJ Zwarych von Agents of Fandom

Es schmerzt mich, es sagen zu müssen, aber Staffel 2 ist ein steiler Abstieg von Staffel 1. Während das Finale mitreißend genug ist und es in Ep. 9 einen Moment gibt, der das Internet in Brand setzen wird, gibt es größtenteils langsames und zermürbendes Zeug, mit wenig Annäherung an die Arcs von Staffel 1 mit dem Heist und dem Gefängnis. Es ist ... eine Falle? - Barry Hertz von Global Mail

Ein Meisterwerk im Slow-Burn-Storytelling - fundiert, packend und mit einem starken Fokus auf die persönlichen Opfer, die hinter der Rebellion stehen. Die Struktur ist ehrgeizig, manchmal uneinheitlich, aber letztlich stark. Dies ist der Beweis, dass Star Wars durch verschiedene Genres gedeiht, nicht durch Nostalgie. - Justin Lawrence von Geek Centric

Die Episoden 1-5 sind schon gut, aber mit Episode 6 legt Andor einen ganz anderen Gang zu und lässt kaum noch nach. Das ist der Standard, an dem alle zukünftigen Star Wars gemessen werden. Einfach nur großartiges Fernsehen. - Amon Warmann von Empire

Ab dem 23. April 2025 könnt ihr euch von der zweiten Staffel Andor selbst ein Bild machen. Ab diesem Termin erscheinen wöchentlich jeweils drei Folgen bei Disney Plus, die jeweils ein Kapitel darstellen - also könnt ihr euch jede Woche auf so etwas wie einen Andor-Film freuen.

Mehr zur aktuell besten Star-Wars-Serie erfahrt ihr unter den Links oben.