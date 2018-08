Silver & Black - Sony plant mit zwei Solo-Filmen als Spider-Man Spin-off

Sony hat bekannterweise die Rechte an Marvels Spider-Man und plant mit einem eigenen Marvel Filmuniversum. Neben Spidey selbst, der nächstes Jahr im Sequel Spider-Man: Far From Home erneut von Tom Holland dargestellt wird, sollen nun weitere Figuren aus den Comic-Vorlagen die Kinoleinwand erobern.

Den Anfang macht im Oktober der von Tom Hardy dargestellten Venom in der düsteren Comic-Verfilmung, gefolgt von den weiteren geplanten Spin-offs Vampir Morbius mit Jared Leto, Kraven the Hunter, Nightwatch, Silk und Silver & Black.

Black Cat erhält ihren eigenen Solo-Film

Zuletzt wurde der Release-Termin zur Comic-Verfilmung Silver & Black ausgesetzt, und nun steht auch fest, warum: Sony baut die angekündigte Produktion komplett um und plant nun mit zwei statt einem Kinofilm.

Demnach erhalten die beiden Titelheldinnen Silver Sablinova aka Silver Sable und Felicia Hardy aka Black Cat ihren jeweils eigenen Solofilm. Den Anfang soll Black Cat machen. In den Comics stellt sie eine gerissene Einbrecherin dar, die bereits einen ersten kurzen Auftritt im Kinofilm The Amazing Spider-Man 2 inne hatte, gespielt von Felicity Jones.

Dafür stellt Silver Sable in den Comics eine Söldnerin dar, die mit ihrer Agentur Jagd auf Verbrecher macht. Zu beiden Titelheldinnen ist bis jetzt noch keine Besetzung gefunden.

Regie und Besetzung gesucht

Für die Regie des Films Silver & Black stand bereits Gina-Prince Bythewood (Die Bienenhüterin, Cloak & Dagger) fest. Da es nun zwei Filme geben wird, bleibt die Filmemacherin beiden Produktionen als Produzentin erhalten, doch die Regie wird sie wohl für keinen der beiden Filme übernehmen.

Wann nun der Black Cat-Film in die Kinos kommt, steht noch nicht fest. Dafür gibt es einen neuen Trailer zu Venom mit Tom Hardy, der darin erstmals seine Verwandlung in ein reißerisches Monster zeigt - und welche Folgen das für sein Umfeld hat. Kinostart ist am 3. Oktober.