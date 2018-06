Spider-Man - Sony kündigt Spin-off mit neuer Superheldin Silk an

Sony baut seine Filmreihe rund um den Marvel-Helden Spider-Man weiter aus: Nach Venom, Silver & Black, Nightwatch und Morbius erhält nun Silk ihr eigenes Solo-Abenteuer.

Solo-Film über die Superheldin Silk geplant

Die koreanisch-amerikanische Superheldin Cindy Moon aka Silk aus den Marvel Comics hatte ihren ersten Auftritt in The Amazing Spider-Man aus dem Jahr 2014 und erhielt später ihre eigene Comic-Reihe. Als Mitschülerin von Peter Parker aka Spider-Man wird auch sie von der besagten Spinne gebissen und erhält ebenso außergewöhnliche Fähigkeiten wie der legendäre Spinnenmann.

Noch steht keine Besetzung für den geplanten Silk-Film fest. Die Figur der Cindy Moon spielte jedoch schon in Spider-Man: Homecoming mit und wurde dort von Tiffany Espensen dargestellt. Ob sie nun die Hauptrolle im Spin-off erhält, steht noch aus. Auch sucht das Filmstudio noch nach einem Regisseur und Drehbuchautor für den Kinofilm.

Mehr zum neuen Spiel: Erster Gameplay-Trailer zu Spider-Man

Spider-Man: Weitere Spin-offs in Arbeit

Als nächstes kommt Venom mit Tom Hardy am 4. Oktober 2018 in die Kinos, gefolgt von dem Animationsabenteuer Spider-Man: A New Universe mit Miles Morales am 20. Dezember 2018.

Nächstes Jahr geht es dann mit dem zweiten Spidey-Abenteuer mit Tom Holland auf der großen Leinwand weiter, der den neuen Titel Spider-Man: Far From Home trägt. Kinostart ist am 4. Juli 2019.

Wann Sony die übrigen angekündigten Spin-offs aus der Filmreihe auf der großen Leinwand zeigt, steht noch aus.