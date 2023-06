Die Sims 5 lernt wohl auch beim Preis viel von seinem Vorgänger

Die Sims 5 dürfte wegweisend für EAs Monetarisierungsvorstellungen sein.

Dass Die Sims für EA seit Jahrzehnten goldene Eier legt, dürfte niemanden überraschen - da gehört es natürlich zum guten Ton, für den neuesten Teil grundlegend zu hinterfragen, ob die eigenen Monetarisierungspraktiken noch zeitgemäß sind. Schließlich haben Service Games seit dem Launch von Die Sims 4 im Jahr 2014 große Veränderungen durchlebt. Und auch Die Sims 4 selbst hat sich weiterentwickelt: Mittlerweile ist das Spiel Free2Play, lediglich für Erweiterungen müsst ihr zahlen.

Und dieses System scheint zukunftsweisend für EA: Einer Stellenanzeige zufolge wird das neue Die Sims 5 (beziehungsweise Project Rene) auch in irgendeiner Form kostenlos spielbar. Die Anzeige für einen oder eine Head of Monetization & Marketplatze ist zwar in Entwickler Maxis' Übersicht noch verfügbar, lässt sich aber mittlerweile nicht mehr öffnen. Doch die Kolleginnen und Kollegen von PCGamesN haben die Anzeige gescreenshottet:

Quelle: Maxis via PCGamesN

Spannend ist der Passus:

Du verwaltest die Preisgestaltung in diesem Free-to-enter-Spiel, um eine optimale Ingame-Ökonomie und Shop-Architektur sicherzustellen. Du leitest unsere Content-Teams an, um mit den eigenen Inhalten optimal die Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler zu adressieren.

Was Free-to-enter ganz konkret bedeutet, bleibt derweil offen. Es kann gut sein, dass EA und Maxis den kostenlos spielbaren Umfang von Die Sims 5 deutlich stärker einschränken als bei Die Sims 4; dass ein Head of Monetization die Content-Entwicklung zumindest stark beeinflusst, unterstreicht derweil den starken Service-Fokus der kommenden Lebenssimulation. Sehr wahrscheinlich wird das Spiel also deutlich mehr für echtes Geld verkaufen, als nur Erweiterungen und hier und da ein paar Shop-Items. Mehr über diese möglichen Zukunftsvisionen auch in unserem famosen Podcast mit Sims-Expertin Simfinity:

77:42 Sims 5, Life by You, Paralives: Endlich kommt Leben in die Simulation - mit Simfinity

Außerdem wurden jüngst viele weitere Details für Die Sims 5 enthüllt. Allmählich verdichten sich also die Informationen zum neuen Project Rene, während Konkurrenten wie Paralives oder Life By You die Klingen wetzen. Wie steht ihr zu Die Sims 5? Habt ihr Bock drauf oder haltet erstmal lieber die Füße still und bleibt Die Sims 4 treu? Oder spielt ihr eh lieber Stardew Valley, weil man dort Dinosauriereier finden kann? Lasst es uns wissen.