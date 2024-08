Sims-Rivale Inzoi lässt euch bald eines seiner Highlights selbst testen: Die Charakter-Erstellung

Inzoi lässt euch dank Unreal Engine 5 und unzähligen Optionen unglaublich hübsche Figuren erstellen.

Mit Inzoi steht eine neue Life Sim in den Startlöchern, die nach dem vorzeitigen Aus von Life by You die besten Chancen hat, dem Genre-Giganten Die Sims 4 ernsthaft Konkurrenz zu machen.

Aber was macht das Spiel so besonders? Einen ersten Eindruck könnt ihr euch auf Steam bald selbst verschaffen, denn Krafton hat eine zeitlich begrenzte Demo des extrem umfangreichen Charaktereditors angekündigt.

Charakter-Editor als erstes Highlight

Ab dem 21. August um 6 Uhr deutscher Zeit könnt ihr den Inzoi-Charaktereditor testen, der unter dem Namen Inzoi: Character Studio auf Steam veröffentlicht wird. Die Demo wird bis zum 26. August um 6 Uhr verfügbar sein und bietet über 250 Anpassungsmöglichkeiten, um den eigenen »Zoi« zu erstellen.

Dabei haben die Entwickler besonders viel Wert auf Details gelegt: Von fein abgestimmten Gesichtszügen über realistische Kleidungstexturen hin zu individualisierbaren Fingernägeln gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren.

0:36 Inzoi beginnt in Kürze den Angriff auf Die Sims – mit einem beeindruckenden Charaktereditor

Spannend ist sicher auch, dass die in der Demo erstellten Charaktere in die finale Version des Spiels übernommen werden können – so könnt ihr nächste Woche stundenlang an eurem perfekten Protagonisten feilen und zum Release (vermutlich Ende 2024) direkt mit ihm loslegen.

Außerdem wird es eine Art Galerie namens »Canvas« geben, in der die Spieler ihre erstellten Zois austauschen und bewerten können – ähnlich der Galerie in der Sims-Reihe.

Inzoi kündigt umfangreichen Mod-Support an

Die Sims 4 hat eine unglaublich aktive Modding-Community, auf dutzenden Websites, Blogs und Patreon-Seiten könnt ihr zehntausende Inhalte wie Klamotten, Frisuren oder Einrichtung für euer Zuhause herunterladen.

Das ist auch den Entwicklern von Inzoi bewusst - und deshalb will der Rivale zum Release direkt durch umfangreiche Modding-Optionen bei Genre-Fans punkten. Dafür arbeitet Krafton mit Overwolf und CurseForge zusammen, um zum Start eine Plattform für Mods bereitzustellen.

Game Director Hyungjun Kim verspricht: