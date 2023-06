Trepang2: Neuer Singleplayer-Shooter löst zum Steam-Release eine Welle der Begeisterung aus

Trepang2 ist reinste Action ohne Schnickschnack.

Ist das ein neues FEAR? Nein, auch wenn’s auf den ersten Blick echt ähnlich wirkt. Ihr seht hier den neuen Shooter Trepang2. Teil 1 habt ihr nicht verpasst – wir haben noch nicht herausgefunden, was die 2 im Titel verloren hat. Was wir aber schon wissen: Das Spiel kommt direkt zum Steam-Release richtig gut an.

Hier im Trailer bekommt ihr einen hervorragenden Eindruck davon, was euch in dieser Ballerbude erwartet:

1:49 Trepang2 ist endlich da und sieht aus wie das FEAR-Remake, das es nie gab

Ihr spielt einen Supersoldaten mit übernatürlichen Kräften, der sich entweder mit seinen Waffen oder seinen überragenden Skills durch Söldnertruppen schnetzelt. Zum Beispiel macht ihr euch für kurze Zeit unsichtbar oder verlangsamt Kugeln via Bullet Time.

Das sagen die ersten Spieler zu Trepang2

Der First-Person-Shooter ist am 21. Juni 2023 für den PC erschienen. Bei Steam und GOG sahnt er auch direkt viele positive Nutzer-Reviews ab.

Auf Steamstehen bisher rund 400 Reviews, von denen beeindruckende 96 Prozent positiv ausfallen. Besonders viele loben die großartige Grafik, die spaßigen Spezialfähigkeiten und das Gunplay von Trepang2. Viele fühlen sich an FEAR, Max Payne oder Crysis erinnert – aber bei der Story solltet ihr gedanklich schon mal ein paar Abstriche machen.

Außerdem gefällt vielen Steam-Usern, dass Trepang2 ohne Battle Pass und Mikrotransaktionen auskommt. Trevor Reznik schreibt in seinem Review:

Dieses Spiel trifft genau den richtigen Ton: intensive Atmosphäre und Immersion. Es stellt das Gunplay über alles andere, was durch das beste Audiodesign, das ich je gehört habe, nur noch mehr unterstrichen wird. Keine Mikrotransaktionen, kein Battle Pass, keine Skins, nichts von diesem Quatsch. Einfach nur guter alter Spaß.

Steam-User Eikthyrnir fasst sich kürzer und empfiehlt Trepang2 mit einem Satz::

Ich habe einem Typen einen Dropkick verpasst und sein Kopf ist explodiert.

Bei GOG steht Trepang2 bei 4,2 von 5 Sternen, kommt also ebenfalls sehr gut an. Bei Metacritic erreicht der Shooter dagegen nur eine 76 in den Presse-Reviews – Nutzer können erst ab heute Nacht kommentieren und Wertungen vergeben.

Habt ihr Trepang2 schon selbst ausprobiert? Begeistert euch der klassische Shooter oder lässt euch die Action-Bude kalt?