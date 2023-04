Neuer UE5-Shooter Unrecord sieht so realistisch aus, dass es fast unheimlich ist

Unrecord begeistert und verstört mit hochrealistischer Grafik.

Erinnert ihr auch noch an das kurze Video zu diesem Bodycam-Shooter, das Ende 2022 viel Aufsehen erregen konnte? Daraus wird jetzt tatsächlich ein richtiges Spiel namens Unrecord. Wir haben den neuen Trailer und verraten euch, was ihr von dem Ego-Shooter mit der fast fotorealistischen Grafik erwarten könnt.

Story-Shooter mit Hammergrafik: Das steckt drin

Auf der Steam-Shop-Seite von Unrecord finden sich erste Informationen zu dem, was das fertige Spiel irgendwann mal bieten soll - ein Release- oder Early-Access-Datum gibt es aktuell noch nicht.

So erwartet euch hier ein reiner Singleplayer-Shooter, der mit komplexen Dialogen und schwierigen moralischen Dilemmas großen Wert auf die Story legt, die an einen Detektivroman oder Thriller erinnern soll. Als Polizist ermittelt ihr hier in verschiedenen Kriminalfällen und müsst euch mit einer Vielzahl von Charakteren auseinandersetzen. Die Entwickler beschreiben es auf ihrer Webseite als Mischung aus dem Story-Hit Firewatch und dem SWAT-Shooter Ready Or Not.

Das größte Alleinstellungsmerkmal bleibt aber die fast fotorealistische Grafik und die Bodycam-Perspektive, die ihr euch im Trailer ansehen könnt:

2:18 Unrecord: Trailer zum fotorealistischsten Shooter, den ihr je gesehen habt

Der hohe Grad an Fotorealismus wird hier nicht nur durch die realistische Beleuchtung, diverse Videoeffekte wie Interlacing und Bloom und die Bodycam-Perspektive erreicht. Auch dank der freien Bewegung der Hände eurer Spielfigur, die durch ein innovatives Zielsystem erreicht werden, soll Immersion einkehren.

In den sozialen Medien sind viele Spieler vom neuen Trailer begeistert und berichten reihenweise, dass sie sich schwertun, Spiel und Wirklichkeit auseinanderhalten zu können:

Das ist das einzige Spiel, das ich je gesehen habe, das mein Gehirn so verwirrt, dass ich denke, es sei echt

Die dunkle Szene bei 1:07 und die Szene mit dem Kerl am Ende sind die einzigen Momente, in denen ich klar erkennen kann, dass es sich um ein Spiel handelt. Alles andere sieht seltsam realistisch aus. Großes Lob an den Entwickler!

Nach der Hälfte der Zeit habe ich vergessen, dass dies ein Spieltrailer ist. Es sieht so echt aus.

Auch unserem Redakteur Peter geht das so - und das bereitet ihm Sorgen:

Er fühlt sich an Videos von echten Polizeieinsätzen erinnert und fürchtet, dass die neuen Technologien, die auch in Unrecord zum Einsatz kommen, missbraucht werden könne. Ein Shooter à la Postal, bei der man einen Amokläufer spielt, oder die berüchtigte Mission No Russian aus Call of Duty: Modern Warfare 2 würden mit dieser Bodycam-Perspektive garantiert Skandale auslösen.

Wie seht ihr das? Seid ihr von Unrecord begeistert oder findet ihr diesen hohen Grad an Fotorealismus eher befremdlich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.