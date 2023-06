Six Days in Fallujah: Kontroverser Irak-Shooter geht nach 14 Jahren in den Early Access

Six Days in Fallujah sollte eigentlich schon vor vielen Jahren erscheinen.

Nachdem es lange still um den Shooter blieb, wurde vor einigen Wochen ein neuer Trailer veröffentlicht. Nun ist auch bekannt, wann Six Days in Fallujah erscheint: Ab dem 22. Juni 2023 wird eine Early-Access-Version auf Steam verfügbar sein. An der umstrittenen Darstellung einer Schlacht des Irak-Kriegs hat sich wohl nicht viel geändert.

Was ist Six Days in Fallujah?

Six Days in Fallujah ist ein taktischer Singleplayer- und Koop-Shooter, in dem ihr den Kampf um die irakische Stadt Fallujah erleben sollt, die 2004 während des Irakkriegs von US-amerikanischen und britischen Truppen erobert wurde.

Zum Early-Access-Release sollen zunächst Koop-Missionen für 4 Spielerinnen oder Spieler verfügbar sein, und der Shooter soll nach und nach um weitere Karten, Missionen, Wettereffekte und Tageszeiten erweitert werden.

Das Spiel konzentriert sich hauptsächlich auf die amerikanische Perspektive und will den Häuserkampf gegen irakische Rebellen möglichst realistisch darstellen, wie auch der neueste Trailer zeigt - später sollen außerdem Kampagnen-Missionen folgen, die von echten Geschichten inspiriert und von Amerikanern und Irakern begleitend kommentiert werden.

2:21 Lebenszeichen vom Irakkrieg-Shooter Six Days in Fallujah: Gebäude wird taktisch gestürmt

Warum ist der Shooter umstritten?

Schon als Six Days in Fallujah 2009 angekündigt wurde, sorgte es für einen Aufschrei in den USA. Die realistische Darstellung einer Schlacht, die erst fünf Jahre zuvor stattfand, empfanden viele als geschmacklos und respektlos gegenüber den ehemaligen Kämpfern.

Publisher Konami sprang infolge des Skandals ab, der zuständige Entwickler ging pleite. Viele Jahre später, 2021, wurde das Spiel dann aber von einem neuen Entwicklerstudio und einem interessierten Publisher wiederbelebt.

Aber der Shooter wird auch aus anderen Gründen kritisiert. Das Spiel konzentriert sich etwa vor allem auf eine amerikanische Perspektive der Schlacht und des höchst umstrittenen Irakkrieges. Von mancher Seite wird es sogar als propagandistisches Machwerk gesehen, dass die Rolle der USA positiv hervorheben soll. Auch wird kritisch kommentiert, dass man die Rahmenbedingungen des Konflikts außenvor lasse.

Der Shooter will vor allem den Häuserkampf zeigen. Kritiker fürchten, dass die Ursachen des Krieges außenvor gelassen werden.

Die Entwickler wehren sich gegen die Kritik. Auf der offiziellen Website des Spiels heißt es, dass im Spiel sowohl amerikanische Soldaten als auch irakische Zivilisten in dokumentarischen Interviews zu Wort kommen sollen. Man spiele außerdem nicht nur als US-Soldat, sondern auch als unbewaffneter irakischer Familienvater, der aus der Stadt fliehen möchte.

Darüberhinaus sollen auch kontroverse Aspekte der Schlacht angesprochen werden, wie etwa der Einsatz von Phosphorbomben und Uranmunition, deren Einsatz gegen Zivilisten von der Genfer Konvention verboten wurde. Warum Six Days in Fallujah trotzdem heikel bleibt, könnt ihr in unserem Report nachlesen, für den wir einen Historiker und zwei Iraker befragt haben:

Ob Six Days in Fallujah eine wertvolle und lehrreiche Erzählung aus dem Irakkrieg bieten kann, oder am Ende doch viel zu eindimensional bleibt, wird sich wohl erst zum Release, oder im Verlauf des Early Access zeigen. Zunächst werden wohl nur Koop-Missionen verfügbar sein, bei denen nicht klar ist, ob sie auf die angekündigte erweiterte Perspektive und Interviews mit Soldaten und Zivilisten setzen.