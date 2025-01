Aus Skeleton Crew wurde eine Jedi-Meisterin gestrichen und zu ihr gibt es sogar Bilder vom Set

Jod Na Nawood (Jude Law) hätte ein Jedi werden können. Allerdings hat das Galaktische Imperium dem einen Riegel vorgeschoben, weswegen der Pirat einen ganz anderen Weg einschlagen musste. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Stell dir vor, du wirst als Jedi für ein Star-Wars-Projekt gecastet, bekommst ein Lichtschwert in die Hand gedrückt und in eine Robe gesteckt. Das würde wahrscheinlich den Traum eines jeden Krieg-der-Sterne-Fan wahr werden lassen, oder? Nur blöd, wenn es dann deine abgedrehte Szene nicht in die fertige Serie schafft.

So ist es Yasmine Al Massri ergangen, die eigentlich in Skeleton Crew das Lichtschwert schwingen sollte. Die 46 Jahre alte Schauspielerin sollte in der neuesten TV-Serie aus dem Krieg-der-Sterne-Universum eigentlich als Jedi-Meisterin auftreten, doch in allen acht Folgen fehlt von ihr jede Spur.

Star Wars: Ein Blick hinter die Kulissen von Skeleton Crew zeigt, wie Droiden und Aliens entstehen

Aus Skeleton Crew wurde eine Jedi gestrichten!

Auf Instagram enthüllte die Schauspielerin aus Produktionen wie Crossbones oder Castlevania, dass sie für eine Szene von Skeleton Crew vor der Kamera stand. Allerdings hat es die nicht in das finale Produkt geschafft:

Das war der kürzeste Schauspieljob meines Lebens und gleichzeitig der bedeutungsvollste für das Kind in mir: Bei Skeleton Crew habe ich für eine Szene eine Jedi gespielt. An meinem letzten Drehtag habe ich mich mit den Worten von der Crew verabschiedet: Ihr habt gerade den ersten weiblichen arabischen Jedi geschaffen. Danke. Doch leider habe ich es nicht in die finale Schnittfassung geschafft. Solche Dinge passieren. Ich kann meine Erfahrung und meine Gefühle dazu aber einfach nicht nicht teilen. [Mein Sohn] Liam hat die Szene sogar mit mir geübt und ich konnte vor seinen Freunden angeben. Für einen Moment hatte ich den Respekt als coolste Mutter überhaupt!

Welchen Charakter Yasmine Al Massri genau gespielt hat, lässt die Schauspielerin nicht durchblicken. Besagte Szene lässt sich außerdem im Moment nirgendwo im Netz finden. Wer weiß: Vielleicht enthüllt Disney die irgendwann als Deleted Scene? Oder vielleicht bekommt Al Massri ihre Chance in einer potenziellen zweiten Staffel für Skeleton Crew? (Sofern die überhaupt kommt, versteht sich natürlich.)

Es lässt sich aber guten Gewissens darüber spekulieren, dass Yasmine Al Massri in einem Flashback die Jedi-Meisterin von Jod Na Nawood (Jude Law) gespielt hat. Im ersten Staffelfinale von Skeleton Crew enthüllt der Pirat, dass er von einer Anhängerin des Ordens gefunden und ausgebildet wurde - höchstwahrscheinlich nach Order 66 und dem Fall der Republik.

Jod berichtet davon, dass sie gejagt, letztendlich von ihren Verfolgern erwischt und dann vor seinen Augen ermordet wurde. Fans haben deswegen darüber spekuliert, dass Jods Meisterin imperialen Inquisitoren zum Opfer fiel. Zu sehen bekommen wir davon allerdings nichts und aktuell müssen wir uns mit den Setfotos von Yasmine Al Massri zufriedengeben.

Ob Skeleton Crew eine zweite Staffel bekommt, steht aktuell noch in den Sternen. Wenn man sich auf die Quoten der neuesten Star-Wars-Serie bezieht, stehen die Chancen dafür aber eher schlecht. Zumindest die Macher Jon Watts und Christopher Ford würden liebend gerne die Geschichte von Wim, Fern, Neel und KB fortsetzen.

