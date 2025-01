Skeleton Crew: Das größte Geheimnis um Fanliebling Neel wurde gerade gelüftet

Neel ist kein Ortolaner, sondern ein Myykianer. Die Spezies des Mitglieds der Skeleton Crew wurde gerade erst enthüllt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Egal, was ihr von Skeleton Crew haltet: Neel muss man einfach lieben. Dabei rankt sich um den kleinen blauen Elefantenjungen schon seit geraumer Zeit ein großes Mysterium: Zu welcher Spezies im Star-Wars-Universum zählen Neel und seine Familie eigentlich?

Fest steht schon eine ganze Weile: Ortolaner (zu denen Fanliebling und Jizz-Musikant Max Rebo ebenfalls zählt) sind es definitiv nicht. Das haben die Verantwortlichen hinter Skeleton Crew bereits Ende 2024 klargestellt (via starwars.com).

Jetzt bringen die Serien-Schöpfer Jon Watts und Christopher Ford persönlich Licht ins Dunkel: Laut dem Duo (via Collider) ist Neel ein Myykianer. Und ja, dabei handelt es sich um eine völlig neue Spezies im Star-Wars-Universum.

Allzu viele Details zu den Myykianern, die auf At Attin beheimatet sind, gibt es allerdings weiterhin nicht. Die humanoiden Elefanten sind jedenfalls intelligent, verfügen über vier Gliedmaßen, jeweils vier Finger an jeder Hand und einen Rüssel. Männlichen Myykianern wachsen im Laufe der Jahre außerdem Stoßzähne, wie an Neels Vater zu erkennen ist.

Neels Eltern Nol und Nooma. (Seine Geschwister heißen übrigens Jobo, Jorko und Tuloo.) Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Was ihr sonst über Neel wissen solltet

In Skeleton Crew wird Neel übrigens von dem Nachwuchsschauspieler Robert Timothy Smith (Dear Santa, Wolfs) vertont. Bei den Dreharbeiten war wiederum die Darstellerin Kacie Borrowman (Wasser für die Elefanten, Avatar: The Way of Water), um Neel mithilfe von echten Kostümen, Animatronics und einem Motion-Capture-Verfahren zum Leben zu erwecken.

2:08 Star Wars: Ein Blick hinter die Kulissen von Skeleton Crew zeigt, wie Droiden und Aliens entstehen

Autoplay

Ob und wann wir Neel und auch Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong) sowie KB (Kyriana Kratter) wiedersehen, ist momentan nicht bekannt. Disney hat bisher nicht durchblicken lassen, ob Skeleton Crew eine zweite Staffel spendiert bekommt.

Die Serien-Schöpfer wären dafür aber definitiv zu haben und ließen bereits durchblicken, dass es dann zu einem Zeitsprung kommen würde. Immerhin altern die Nachwuchs-Darsteller recht sichtbar und man will nicht wie bei Stranger Things so tun, als wären nur ein paar Tage vergangen.

Eine Staffel 2 für Skeleton Crew könnte dann natürlich auch thematisieren, wie es mit Jod Na Nawood (Jude Law) weitergeht. Folge 8 der ersten Season enthüllte, was es mit der Vergangenheit des Piraten auf sich hat. Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Mit dem Krieg der Sterne bei Disney Plus geht es übrigens am 22. April 2025 weiter, sobald die neuen Folgen von Andor aufschlagen. Irgendwann dieses Jahr folgt außerdem die dritte Season von Star Wars: Visionen, während bereits fleißig an Staffel 2 von Ahsoka gearbeitet wird. Der nächste Kinofilm folgt dann am 22. Mai 2026 mit The Mandalorian & Grogu.