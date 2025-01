Skeleton Crew: Ist Jod ein Jedi? Folge 8 bestätigt, was Fans schon lange vermuten

Ein Lichtschwert macht noch keinen Jedi ... oder?! Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Folge 8 von Skeleton Crew ist da, beendet die erste Staffel der neuesten Star-Wars-Serie und beantwortet gleich mal eine brennende Frage: Ist Jod Na Nawood (Jude Law) ein Jedi? Oder einfach nur ein geschickter Betrüger?

Kommen wir gleich zum Punkt: Die Frage lässt sich zwar mit einem Ja beantworten, das kommt allerdings mit einem ganz großen Aber daher.

Jod Na Nawood - Jedi oder nicht?

Die achte (und vorerst letzte) Episode Skeleton Crew liefert die bisher konkreteste Erklärung zu Jods Macht-Fähigkeiten und Geschick im Umgang mit dem Lichtschwert. Bei der finalen Konfrontation, die das Schicksal des versteckten Schatzplaneten At Attin entscheidet, lässt Jod in seine Vergangenheit blicken.

Gegenüber Wim (Ravi Cabot-Conyers) und Fern (Ryan Kiera Strong) verrät er: Ja, Jod war einst wirklich so etwas wie ein Jedi oder zumindest ein Padawan, der von seiner Meisterin aufgestöbert und ausgebildet wurde. Dabei bezeichnet er sie als genauso runtergekommen und verzweifelt, wie er es selbst war.

Jods Ausbildung schien aber nur von kurzer Dauer zu sein und nahm (wenig überraschend) ein trauriges Ende. Dazu verrät der Pirat, dass seine Meisterin gefasst und vor seinen Augen ermordet wurde - höchstwahrscheinlich von Verfolgern des Galaktischen Imperiums.

Was verrät das konkret über Jods Vergangenheit?

Das klingt natürlich alles recht kryptisch, doch wer sich mit Star Wars auskennt, kann sich selbst natürlich etwas Kontext erschließen:

Jod wuchs wohl unter der Herrschaft des Imperiums auf, nachdem die Republik und der Jedi-Orden bereits zerschlagen wurden.

Seine Meisterin war offensichtlich selbst auf der Flucht und musste sich mit den Auswirkungen von Order 66 herumschlagen.

Jod absolvierte kein klassisches und kein langes Jedi-Training, ihm zufolge wurden ihn lediglich ein paar Tricks beigebracht. Sein Talent im Umgang mit der Macht und mit dem Lichtschwert blitzt im Verlauf von Skeleton Crew aber immer wieder durch.

Jods Meisterin wurde wahrscheinlich von imperialen Inquisitoren zur Strecke gebracht, die für ihren Sadismus berüchtigt sind. Laut Jod machten sie immerhin ein Exempel aus ihr. Fraglich bleibt, wie Jod es geschafft hat, zu entkommen.

Wer die Meisterin von Jod Na Nawood war, wird nicht aufgelöst.

Jod Na Nawood spiegelt damit ein kleines bisschen den Werdegang jungen Jedi, die Order 66 ebenfalls überlebt haben - wie zum Beispiel Cal Kestis aus Jedi: Fallen Order und Survivor oder Ezra Bridger aus Star Wars Rebels und der Ahsoka-Serie. Allerdings schlug Jod einen anderen Lebensweg ein und wurde zu einem Piraten.

Wie geht es jetzt mit Skeleton Crew (und Jod) weiter?

Wie es nach dem Finale von Skeleton Crew weitergeht, lässt die Star-Wars-Serie offen. Jods Piraten sind ge- und zerschlagen, während At Attin unter dem Schutz der Neuen Republik steht. Wir wissen allerdings nicht, ob Jod inhaftiert wurde oder entkommen konnte. Hier gäbe es natürlich Potenzial, die Figur von Jude Law in einer zweiten Staffel auszubauen.

Ob die kommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings fraglich - wie die Chancen für eine zweite Staffel Skeleton Crew stehen, erfahrt ihr unter dem entsprechenden Link.

Wollt ihr wiederum wissen, wie es mit neuen Star-Wars-Serien bei Disney Plus weitergeht, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. So startet Staffel 2 von Andor am 22. April 2025 und irgendwann dieses Jahr folgt daraufhin Staffel 3 von Star Wars: Visionen. Die zweite Season von Ahsoka dürfte wiederum noch ein Weilchen auf sich warten lassen.