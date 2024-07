Skeleton Crew: Ein geleaktes Poster zeigt jetzt erstmals die Helden der nächsten großen Star-Wars-Serie nach The Acolyte

Vom Marvel Cinematic Universe zum Krieg der Sterne: Jude Law soll in Skeleton Crew einen Jedi spielen. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ihr fragt euch, wie es nach The Acolyte mit Star Wars auf Disney Plus weitergeht? Tatsächlich steht bereits die nächste große TV-Serie für 2024 in den Startlöchern. Und nein, damit ist nicht Staffel 2 von Young Jedi Adventures gemeint.

Stattdessen geht es um Skeleton Crew, die bereits im Winter diesen Jahres auf Disney Streamingdienst anlaufen soll. Warum die Anführungszeichen ? Die Serie wurde schon im Januar 2023 abgedreht und seitdem lässt der Release weiterhin auf sich warten.

Skeleton Crew startet noch 2024 bei Disney Plus

Ende 2024 ist es endlich soweit, während ein Trailer oder zumindest konkretes Bildmaterial noch auf sich warten lässt - zumindest von offizieller Seite. Denn jetzt ist ein Poster zu Skeleton Crew geleakt, das uns den bisher wahrscheinlich besten Blick auf die neue Star-Wars-Serie gibt.

Offenbar ist in einem Laden bereits Merchandise zu Skeleton Crew aufgeschlagen, wie aktuell auf Social Media (wie zum Beispiel X, ehemals Twitter) die Runde macht. Bei dem Design dürfte es sich tatsächlich um ein offizielles handeln, denn vergleichbare Bilder zu ähnlichem Merchandise sind bereits zuvor durchgesickert (via Reddit).

Werft am besten einfach mal selbst einen Blick auf das geleakte Poster zu Skeleton Crew:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr sonst zu Skeleton Crew wissen solltet

Ihr fragt euch, worum es in Skeleton Crew überhaupt geht? Die TV-Serie ist, wie zum Beispiel The Mandalorian oder Ahsoka, zwischen den Star-Wars-Episoden 6 und 7 angesiedelt. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten ein mysteriöses Schiff aufstöbern.

An Bord dieses Schiffes werden die Kinder versehentlich in die Tiefen des Weltalls katapultiert und jetzt versuchen sie zurück nach Hause zu finden. Dabei machen sie offenbar Bekanntschaft mit einem Jedi, der in Skeleton Crew von Jude Law (The New Pope, Captain Marvel) gespielt wird.

Was es mit dem finster dreinblickenden Droiden auf sich hat, der recht prominent auf dem Poster zu sehen ist, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Mit den Totenköpfen und dem Design des Roboters scheint die Star-Wars-Serie den Begriff Skeleton Crew recht wörtlich zu nehmen.

Unter einer Skelettbesatzung ist laut Wikipedia normalerweise zu verstehen, dass ein Geschäft, eine Organisation oder eben ein Schiff mit der Mindestanzahl an Crewmitgliedern bemannt ist, um so das System zumindest am Leben zu erhalten.

Star Wars: Skeleton Crew soll irgendwann Ende 2024 bei Disney Plus starten - ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt.