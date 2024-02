Skull and Bones fixt bald endlich den unfassbar nervigen Todesmal-Bug - und noch mehr

Skull and Bones macht euch den Einstieg ins Piratenleben mit einigen Bugfixes leichter.

Nachdem viele Spielerinnen und Spieler Skull and Bones schon in der offenen Beta oder im Early Access für Vorbesteller spielen konnten, stechen ab dem 16. Februar alle zukünftigen Piraten-Legenden in See.

Nach dem vollständigen Release arbeiten die Entwickler nun daran, häufig auftretende Bugs und Probleme zu beseitigen. Was bereits in Arbeit ist, fassen wir für euch zusammen.

Welche Bugs werden gefixt?

Die wohl beste Nachricht für viele Spielerinnen und Spieler: Der berüchtigte Todesmal-Bug wird endlich beseitigt. Dieser nervt euch in Dauerschleife mit der Einblendung, dass die geheime Piratenfraktion Das Ruder euch jagt, was aber ohne erkennbaren Grund passiert.

In einem Tweet geben die Entwickler nun an, an einer Lösung zu arbeiten. Bis ein entsprechender Patch veröffentlicht wird, können euch vielleicht auch einige provisorische Maßnahmen helfen.

0:32 Nach etlichen Verschiebungen ist Skull and Bones jetzt für alle anspielbar

Das ist natürlich noch nicht alles, folgende Probleme und Bugs werden gerade ebenfalls angegangen:

Spielerinnen und Spieler werden schon zu Beginn oft von übermäßig starken, feindlichen Schiffen gejagt. Diese Rogue Ships sollen in Zukunft nur noch stärkere Piraten angreifen.

sollen in Zukunft nur noch stärkere Piraten angreifen. Einige Vorbestellerboni und andere Gegenstände landeten bisher nicht im Inventar mancher Spielerinnen und Spieler.

Die Stimme eures Kapitäns verändert sich manchmal, wenn ihr einen bestimmten Auftrag annehmt.

Bei der Nutzung von Text- und Voice-Chat tritt ein Fehler auf. Bis er behoben wurde, wurden beide Funktionen vorübergehend deaktiviert.

Die allgemeine Stabilität und Performance des Spiels soll verbessert werden.

Inzwischen wurden außerdem bereits einige Probleme behoben, wie etwa:

Bestimmte Aufträge in St. Anne erforderten absurd hohe Questziele für ihren Abschluss.

Akazienbäume wachsen jetzt doppelt so schnell nach.

Ihr fliegt morgens nicht mehr länger vom Server.

Solltet ihr auch unter Bugs leiden, bitten euch die Entwickler darum, sie auf der offiziellen Website zu melden. Hier könnt ihr auch jederzeit einsehen, an welchen Problemen gerade gearbeitet wird.

Während im Moment noch vor allem Bugfixes angesagt sind, wollen die Entwickler von Skull and Bones natürlich auch noch neue Inhalte für das Piratenspiel veröffentlichen. Was bereits jetzt zum Start von Season 1 bekannt ist, fassen wir im obigen Artikel zusammen. Falls ihr noch gar nicht an neue Inhalte denkt, sondern eure ersten Holzbein-Schritte als Pirat macht, dann hilft euch unser Einsteigerguide.