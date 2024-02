Skull and Bones: Die internationalen Wertungen machen deutlich, dass hier einiges im Argen liegt

Wie sicherer wird Skull and Bones durch das unruhige Meer der Spiele-Wertungen gesteuert?

Die Aussage vom AAAA-Spiel wird dem Ubisoft-Chef Yves Guillemot wohl noch lange nachhängen, der damit den Kaufpreis von Skull and Bones rechtfertigen wollte. Denn wie sich zeigt, wurde Skull and Bones zwar sehr teuer produziert, zumindest zum Release kann das Piraten-Service-Spiel aber noch keine Jubelstürme lostreten.

Stattdessen sind die meisten Spielerinnen und Spieler eher ernüchtert, was sich auch an den internationalen Testwertungen zeigt. Hier schippert das Action-Spiel durch sehr stürmisches Gewässer und sieht nur ganz selten einmal Land. In unserem GameStar-Test reichte es lediglich für eine Wertung von 66 Punkten - und international sieht es nicht so viel rosiger aus.

14:11 Skull and Bones - Testvideo zu Ubisofts Piraten-Open-World

Die internationalen Wertungen im Überblick

Eins vorweg: Skull and Bones hat auf Metacritic derzeit noch nicht so viele Wertungen, wie bei einem Spiel von einem großen Publisher zum Release eigentlich üblich. Das liegt vor allem daran, dass es keine Vorabversion gab und Journalisten zum selben Zeitpunkt erst losspielen konnten, wie alle anderen auch. Trotzdem wurden inzwischen schon genug Wertungen nachgereicht, dass sich ein erstes Bild abzeichnet.

Und das kann nicht anders bezeichnet werden als im wahrsten Sinne »durchschnittlich«. Im Schnitt liegt Skull and Bones derzeit bei einer Wertung von 64.

Website Wertung GameStar 66/100 Try Hard Guides 8/10 Jeuxvideo 15/20 Merlin'in Kazani 75/100 IGN 7/10 PC Gamer 68/100 GGRecon 2/5 PCGamesN 4/10 PC Invasion 4/10

Das sagen die internationalen Tester

Der aktuelle Wertungsspiegel zeigt, dass es jene gibt, die Skull and Bones furchtbar finden, mindestens genau so viele finden das Spiel aber auch durchschnittlich und noch weniger hatten richtig viel Spaß damit. Das sagen die Testerinnen und Tester im Detail zu dem Spiel:

Die beste Wertung derzeit kommt von Try Hard Guides, wo das Spiel von Erik Hodges getestet wurde. Hodges lobt vor allem die unterhaltsamen Schiffskämpfe sowie die laut ihm fantastische Immersion. Zudem sieht er großes Potenzial für die Zukunft.

Auch wenn sich das Spiel etwas zu sehr auf seine Seeschlacht-Mechanik fokussiert, macht diese trotzallem Spaß und wird nicht sehr schnell langweilig. Auch wenn es etwas grindy ist, bietet Skull and Bones stundenlange Unterhaltung und viele Anpassungsmöglichkeiten für jene, die die Segel setzen wollen. - Erik Hodges, Try Hard Guides

Im Wertungs-Mittelfeld treibt sich hingegen unter anderem IGN herum. Das große amerikanische Magazin zückt 7 von 10 Punkten und lobt ebenfalls die unterhaltsamen Schlachten, sowie wie die tiefen RPG-Mechaniken. Allerdings fehlt dem Autoren Travis Northup eine ausgeklügeltere Story und allgemein soll Skull and Bones noch recht unfertig wirken.

Skull and Bones ist nicht der Nachfolger zu Assassin's Creed 4: Black Flag den sich viele gewünscht haben, und es ist auch viel von dem nicht, das Ubisoft darüber behauptet hat, aber das Seefahrer-RPG, das wir bekommen haben, ist überraschend gut. - Travis Northup, IGN

Sehr schlecht kommt Skull and Bones hingegen bei den Kollegen von PCGamesN weg. Das Magazin vergibt mit 4 von 10 eine unterdurchschnittliche Wertung. Die Testerin Cheri Faulkner hatte höchstens beim Spielen im Koop ein wenig Spaß, war ansonsten aber eher gelangweilt, da das Spiel keinen Charakter hätte.

Letztlich wird jeder erdenkliche Spaß zur Seite geworfen, durch die zusammenhanglose Open World, der fehlenden Persönlichkeit und den endlosen Sammelaufgaben, die selten begeistern. - Cheri Faulkner, PCGamesN

Bislang ist es schwierig, ein Meinungsbild aus der Community rund um Skull and Bones einzufangen. Das Spiel gibt es beispielsweise nicht auf Steam, entsprechend stehen keine Steam-Wertungen zur Verfügung und bei Ubisoft Connect können Spielerinnen und Spieler keine Rezensionen verfassen. Im Epic Store steht es derzeit bei einer User-Wertung von 4,2 von 5, jedoch ohne Erklärungen. Aber dafür gibt es unseren Kommentarbereich, in dem ihr uns liebend gerne eure Meinung dalassen könnt!