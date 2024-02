Skull and Bones hat jetzt endlich seinen nervigsten Bug gefixt

Das Todesmal ist wohl zum letzten mal abgelaufen - denn der neueste Patch fixt den nervigsten Bug von Skull and Bones.

Ihr könnt es wahrscheinlich mittlerweile schon runterbeten. Todesmal abgelaufen. Das Ruder hat dein Todesmal widerrufen. Fürs Erste ...

Doch die nervtötende Warnmeldung gehört nun endlich der Vergangenheit an! Zum Kontext: In der Release-Version von Skull and Bones ploppte permanent eine Todesmal-Warnmeldung auf euren Bildschirm, ohne dass ihr irgendwas gemacht oder ausgelöst habt. Neustarts oder Ortswechsel konnten das Problem kurzzeitig aushebeln, aber nie gänzlich aus der Welt räumen. Glücklicherweise hat Ubisoft hier einigermaßen rasch reagiert.

Dass der Fehler ganz oben auf der Agenda der Devs steht, wissen wir schon seit ein paar Tagen, doch heute wurde das Update endlich aufgespielt. Nach einer rund einstündigen Downtime der Server soll der Bug gefixt sein, heißt es auf X (ehemals Twitter):

Das komplette Todesmal-System wurde zeitweilig deaktiviert, bis es überarbeitet wieder online gehen kann. Außerdem kümmert sich der Patch um hochlevelige Piratenschiffe, die außerplanmäßig Jagd auf euch machten, obwohl sie eigentlich nur in Schmuggelmissionen spawnen sollten. Sollte euch der Fehler immer noch über den Weg laufen, bittet Ubisoft um Feedback.

Andere Probleme, die laut Ubisoft schnellstmöglich angegangen werden sollen:

Der Text- und Voice Chat soll bald repariert werden, aktuell wurde er wegen eines Fehlers deaktiviert.

Vorbestellerboni landen noch nicht immer korrekt in eurer Poststation.

Die allgemeine Stabilität und Performance des Spiels soll weiter verbessert werden.

Ubisoft hat außerdem bereits die Spawnrate von Akazienbäumen beschleunigt - das war gerade im Early Game eine richtig nervige Farmerei, weil andere Spielerinnen und Spieler euch gerne mal die Akazienbäume wegschnappen und ihr dann ewig im Kreis schippert, bis ihr die popeligen Startquests erledigen konntet. Glaubt uns, wir haben das im Test noch live durchlitten.