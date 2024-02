Skull and Bones: Wie gefällt euch Ubisofts Piratenspiel?

Wie gut gefällt euch Skull and Bones? Freut ihr euch so wie unsere Piratin? Oder bereut ihr den Kauf? Verratet es uns doch in unserer Umfrage!

Skull and Bones hat eine stürmische Entwicklungsgeschichte hinter sich. Mehr als zehn Jahre werkelte Ubisoft Singapur an der Piraten-Sandbox. Nach sechs Verschiebungen feierte das neue Open-World-Projekt am 16. Februar 2024 endlich seinen Release.

Die Meinungen von Presse und Spielern geht dabei weit auseinander: Viele kritisieren, wie leer, grindlastig und belanglos sich Skull and Bones anfühlt - andere hingegen loben das Spiel für seine ausgeklügelten Endgame-Mechaniken, den entspannten Spielfluss und die spaßigen Schiffskämpfe.

Wie Skull and Bones bei uns abschneidet, lest ihr im Test des berüchtigten Dimi »Blackbeard« Halley:

Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil

Jetzt ist die Meinung anderer Spielerinnen und Spieler aber erstmal egal: Wir wollen nämlich wissen, wie gut oder schlecht euch Skull and Bones gefällt! Habt ihr das Spiel ausprobiert und direkt wieder zur Seite gelegt? Oder spielt ihr seit dem Release ununterbrochen und habt viel Freude damit?

Nehmt jetzt an unserer Umfrage teil und verratet es uns:

Schreibt uns unbedingt auch in die Kommentare, wie ihr das Piratenspiel bisher wahrgenommen habt. Was hat euch positiv überrascht, was enttäuscht? Spielt ihr alleine oder im Koop mit Freunden? Und was wünscht ihr euch für die Zukunft von Skull and Bones?

So geht es mit Skull and Bones weiter

Apropos Zukunft von Skull and Bones: Schon bald steht die erste Season »Raging Tides« an und bringt neben neuen Bosskämpfen und Endgame-Inhalten auch weitere Schiffe, Waffen und Cosmetics. Einen genauen Start-Termin gibt es noch nicht, wir rechnen aber stark mit März oder spätestens April 2024.

Was sonst noch zu Season 1 bekannt ist und welche Saison-Inhalte fürs restliche Release-Jahr geplant sind, lest ihr im oben verlinkten Artikel. Außerdem fassen wir euch nochmal die ersten Reaktionen und internationalen Wertungen zu Ubisofts neuer Open World zusammen, denn die Meinungen gehen bei diesem Spiel weit auseinander.